Mint arról az Origo Sport is beszámolt, Hosszú Katinka tíz éven át tartotta a világcsúcsot 200 méter vegyesen, most azonban egy mindössze 13 éves kínai szupertehetség már nála is gyorsabban teljesítette a távot. Jü Ce-ti 2:06,10-es idővel előzte meg a háromszoros magyar olimpiai bajnok legendás, 2:06,12-es eredményét – az örökrangsort továbbra is a kanadai Summer McIntosh vezeti. A kínai tinédzser neve nem először kelt feltűnést: tavaly, mindössze 12 évesen már a felnőtt világbajnokságon állt rajtkőre, ahol történelmet írt, amikor minden idők legfiatalabb úszójaként világbajnoki érmet szerzett.

A 13 éves kínai Jü Ce-ti egy vízi vidámparki látogatás után szeretett bele az úszásba Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Három érdekesség, amit eddig nem tudtál Jü Ce-tiről

1. Egy vízi vidámparki látogatás után szeretett bele az úszásba

Jü Ce-ti hatéves volt, amikor egy forró nyári napon az édesapja elvitte egy vízi vidámparkba. A kislánynak annyira megtetszett a víz, hogy később úszni kezdett, tehetségére pedig hamar felfigyeltek. Akkor még aligha gondolhatta bárki, hogy néhány évvel később már a világ legjobb felnőtt úszóival versenyez majd.

2. Olykor evés közben is majdnem elaludt a fáradtságtól

A kiugró eredmények mögött már egészen fiatalon kemény munka állt. Jünek az edzések mellett az iskolában is helyt kellett állnia, és saját elmondása szerint előfordult, hogy annyira kimerült volt, hogy evés közben is majdnem elaludt. A mindennapjai így már gyerekként is jóval sűrűbbek voltak, mint a legtöbb vele egykorúé.

3. Tizenegy évesen kis híján felhagyott az úszással

A sikerek ellenére volt olyan időszak, amikor Jü egyáltalán nem volt biztos abban, hogy folytatni akarja. Tizenegy éves korában a versenyzéssel járó nyomás és terhelés miatt az úszás abbahagyása is megfordult a fejében. Végül családja és edzője támogatásával folytatta a sportot – két évvel később pedig már Hosszú Katinka legendás idejénél is gyorsabban teljesítette a 200 méter vegyest.