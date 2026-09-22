Egy mindössze 13 esztendős kínai kislány döntötte meg Hosszú Katinka korábbi, tíz éven át tartott világcsúcsát 200 méteres vegyes úszásban. Jü Ce-ti a tokiói Ázsia Játékokon 2:06.10-es időt ért el a távon, ami a második leggyorsabb a versenyszám történetében.

A 13 éves kínai Jü Ce-ti úszó jobb időt úszott 200 méter vegyesen, mint Hosszú Katinka 2015-ös világcsúcsa

Fotó: Wu Zhizun Xinhua / eyevine / eyevine

Jü Ce-ti 13 évesen gyorsabb, mint Hosszú Katinka

Hosszú Katinka a 2015-ös kazanyi világbajnokságon 2:06.12-es idővel szerzett aranyérmet 200 méter vegyesen, ami tíz éven keresztül világcsúcsnak számított a távon. Ezt adta át a múltnak egy 2025-ös kanadai versenyen Summer McIntosh (2:05.70), a háromszoros magyar olimpiai bajnokot viszont most Jü Ce-ti is megelőzte.

A 13 éves kínai lány a Tokióban zajló Ázsia Játékokon úszott ideje (2:06.10) minden idők második legjobbja, egyben junior világcsúcs is.

Jü Ce-ti tehetségére mindössze hatévesen, egy vízi parkban figyelt fel az úszóedzője. A nagy áttörést a 2025-ös szingapúri világbajnokság hozta el számára, amikor 12 évesen ő lett a legfiatalabb úszó, aki valaha A-döntőbe jutott, sőt, érmet is nyert. Bár 200 méter vegyesen lemaradt a dobogóról, és a negyedik lett, a kínai 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként bronzérmet szerzett.

Minden idők legjobb ideje női 200 méteres vegyes úszásban: Summer McIntosh (kanadai) – 2:05.70 (2025) Jü Ce-ti (kínai) – 2:06.10 (2026) Hosszú Katinka (magyar) – 2:06.12 (2014) Ariana Kukors (amerikai) – 2:06.15 (2009) Summer McIntosh (kanadai) – 2:06.56 (2024)

A kínai lány október 16-án lesz majd 14 éves, ami azt jelenti, hogy a 2012-es londoni olimpia idején még meg sem született – írja a swimswam.com.