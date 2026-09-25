Az amszterdami AFAS Live-ban rendezett World Series Finals során a 19 éves Luke Littler ellenséges közönséggel találta szemben magát. A Danny Noppert és Nathan Aspinall elleni mérkőzésein tömeges füttykoncert és pfujolás kísérte Littler dobásait. A helyzet annyira elfajult, hogy Aspinall arra kérte a játékvezetőt, avatkozzon közbe.

A vb-címvédő Luke Littlernek elege van a holland szurkolókból

Fotó: Hannes P. Albert / dpa Picture-Alliance via AFP

A vasárnap délutáni, Jonny Clayton elleni veresége után Littler kijelentette, hogy fontolgatja a hollandiai tornák bojkottját. Korábban, ugyanilyen okból, már azt is eldöntötte, hogy Németországban sem kíván többet játszani.

„Már régóta nem jártam Németországban, majd meglátjuk, változik-e a helyzet, amikor Dortmundban leszek” – mondta Littler, aki a jövő hónapban részt vesz a németországi Európa-bajnokságon.

Miért utálják a hollandok Luke Littlert?

Az is kiderült, hogy Littler nem lesz ott a Den Boschban megrendezésre kerülő Players Championship-versenyen. Ennek a visszalépésnek azonban nincs köze a holland közönség ellenséges viselkedéséhez. Littler csak abban az esetben indult volna Den Boschban, ha 2026-ban az összes PDC-tornát meg tudta volna nyerni, erre azonban az amszterdami veresége után már nem volt lehetősége.

A világranglista élén álló kétszeres vb-győztes az amszterdami torna előtt az összes rangos versenyt megnyerte az idei szezonban.

Ha ez így marad, többé nem fogok Hollandiában EuroTour-versenyeken indulni. Semmi értelme elutazni és az időmet pazarolni, ha kifütyülnek. Én egyszerűen csak dartsozni szeretnék és néhány autogramot osztani”

– mondta a 19 éves angol játékos.

„Az elmúlt két estén nem csináltam semmit. Lesétáltam a színpadról, és senkinek sem köszöntem meg a támogatást. Ennek nincs értelme, ha mindenki kifütyül” – vélekedett Littler, aki áprilisban Rotterdamban is ellenséges közönséggel találkozott.

A rotterdami incidens néhány héttel azután történt, hogy közte és a holland Gian van Veen között egy korábbi fordulóban kisebb vita alakult ki a színpadon. Littler megünnepelte, hogy Van Veen kihagyott egy meccsnyilat, amikor pedig a holland játékos ennek ellenére megnyerte a mérkőzést, Littler nem vette jó néven a reakcióját.