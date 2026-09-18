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Már az előzetesével komoly visszhangot keltett a Netflix új dokumentumsorozata, amely egy világsztár felemelkedésének és mélypontjainak eddig nem látott oldalát ígéri. Mike Tyson kendőzetlen őszinteséggel beszél benne a káoszról, a függőségeiről, a börtönről és arról, hogyan vált belőle a világ egyik legismertebb bokszolója.

A Netflix bemutatta a „Tyson” című, négyrészes dokumentumsorozat előzetesét, amely Mike Tyson életét követi végig a brooklyni gyerekkorától egészen addig, amíg minden idők legfiatalabb nehézsúlyú világbajnoka lett. A sorozat őszinte betekintést ígér azokba a döntésekbe és személyes áldozatokba, amelyek Tyson rendkívüli karrierjét kísérték. A Netflix a nagyság, a bukás és a megváltás történeteként jellemzi a produkciót – amely már a trailer megjelenésével komoly botrányt kavart.

Mike Tyson attends the 2026 ESPY Awards at the David H. Koch Theater at Lincoln Center in New York City on July 15, 2026. (Photo by Thenews2/NurPhoto) (Photo by Thenews2 / NurPhoto via AFP)
Mike Tyson életéről a Netflix készített dokumentumfilmet Fotó: THENEWS2 / NurPhoto

Mike Tyson a Netflixen

„Egész életemben úgy éltem, mint egy patkány az utcán, és mire észbe kaptam, már a világ legnagyobb sz.rházija lettem” – mondja a korábbi profi bokszoló a csütörtökön, szeptember 17-én bemutatott, kétperces előzetes elején.

A trailer alaposan felkavarta a nézőket és a sportsajtót. Mike Tyson kendőzetlen őszinteséggel beszél arról, hogy fiatalkorában a káosz és a balhék határozták meg a mindennapjait, és akkoriban az sem érdekelte, hogy megéri-e a következő napot, vagy akár meghal. A sorozat nem hallgat az amerikai bunyós sötétebb időszakairól sem: nyíltan bemutatja függőségeit, börtönéveit, valamint a ringen kívüli botrányait és szélsőséges viselkedését. A Floyd Russ rendezésében készült, kíméletlenül őszintének ígérkező „TYSON” október 13-án debütál a Netflixen.

„Egész életemben úgy éltem, mint egy patkány az utcán, és mire feleszméltem, már a világ legnagyobb sz.rházija lettem” - mondja a volt profi bokszoló a csütörtökön (szeptember 17-én) közzétett kétperces előzetes elején. 

Ezt követően áttekintést kapunk arról, mire számíthatunk a Floyd Russ rendezésében készült sorozatból. Tyson végig elszántan igyekszik sebezhetőnek mutatkozni, bár úgy tűnik, egy bizonyos beismeréssel elérte a határait.

 

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