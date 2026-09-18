A Netflix bemutatta a „Tyson” című, négyrészes dokumentumsorozat előzetesét, amely Mike Tyson életét követi végig a brooklyni gyerekkorától egészen addig, amíg minden idők legfiatalabb nehézsúlyú világbajnoka lett. A sorozat őszinte betekintést ígér azokba a döntésekbe és személyes áldozatokba, amelyek Tyson rendkívüli karrierjét kísérték. A Netflix a nagyság, a bukás és a megváltás történeteként jellemzi a produkciót – amely már a trailer megjelenésével komoly botrányt kavart.

Mike Tyson életéről a Netflix készített dokumentumfilmet Fotó: THENEWS2 / NurPhoto

Mike Tyson a Netflixen

„Egész életemben úgy éltem, mint egy patkány az utcán, és mire észbe kaptam, már a világ legnagyobb sz.rházija lettem” – mondja a korábbi profi bokszoló a csütörtökön, szeptember 17-én bemutatott, kétperces előzetes elején.

A trailer alaposan felkavarta a nézőket és a sportsajtót. Mike Tyson kendőzetlen őszinteséggel beszél arról, hogy fiatalkorában a káosz és a balhék határozták meg a mindennapjait, és akkoriban az sem érdekelte, hogy megéri-e a következő napot, vagy akár meghal. A sorozat nem hallgat az amerikai bunyós sötétebb időszakairól sem: nyíltan bemutatja függőségeit, börtönéveit, valamint a ringen kívüli botrányait és szélsőséges viselkedését. A Floyd Russ rendezésében készült, kíméletlenül őszintének ígérkező „TYSON” október 13-án debütál a Netflixen.

„Egész életemben úgy éltem, mint egy patkány az utcán, és mire feleszméltem, már a világ legnagyobb sz.rházija lettem” - mondja a volt profi bokszoló a csütörtökön (szeptember 17-én) közzétett kétperces előzetes elején.

Ezt követően áttekintést kapunk arról, mire számíthatunk a Floyd Russ rendezésében készült sorozatból. Tyson végig elszántan igyekszik sebezhetőnek mutatkozni, bár úgy tűnik, egy bizonyos beismeréssel elérte a határait.