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Illés Fanni bronzérmet szerzett a paraúszó Európa-bajnokság nyitónapján. Milák Kristóf edzője, Szabó Álmos így újabb magyar sikernek örülhet, hiszen a felesége szép eredménnyel indította az Eb-t.

A Magyar Paralimpiai Bizottság közösségi oldalának bejegyzése szerint Milák Kristóf edzőjének felesége, Illés Fanni a 100 méteres mellúszás SB4-es döntőjében 1:54.77-es idővel ért célba, ezzel szerezte meg a harmadik helyet Kocaeliben – számolt be róla a Blikk.

Milák Kristóf edzőjének a felesége, Illés Fanni szép sikerrel kezdte az Eb-t
Milák Kristóf edzőjének a felesége, Illés Fanni szép sikerrel kezdte az Eb-t  
Fotó: SHOHEI IZUMI / Yomiuri

Milák Kristóf edzője újabb magyar sikernek örülhetett

A 34 éves Illés Fanni a magyar paraúszás egyik legeredményesebb versenyzője, a klasszis sportoló paralimpiai, világ- és Európa-bajnoknak mondhatja magát. Illés közel két év kihagyás után, a kisfia megszületését követően tért vissza a nemzetközi mezőnybe 2024-ben, a párizsi olimpián ezüstérmes lett 100 méteres mellúszásban.

A 34 éves úszó 2016-ban házasodott össze férjével, Szabó Álmossal, aki egyben az edzője is. A sikeres szakembernek Milák Kristóf is a tanítványa, a kétszeres olimpiai bajnok az idei úszó Eb-n remekelt: két aranyat (100 m pillangó, 4x100 m gyorsváltó) és egy bronzérmet (100 m gyors) is nyert Párizsban.

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