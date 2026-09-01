Kós Hubert az Európa-bajnokság előtt kritikusan nyilatkozott Milák Kristófról, amiért a kétszeres olimpiai bajnok nem vállalja a váltókat. A 23 éves úszó akkor azt mondta, honfitársa „csak magára gondol, a csapatra nem”. A párizsi Eb-n aztán Milák másként döntött, végül beállt a 4x100-as gyorsváltóba, és fantasztikus hajrával aranyéremhez segítette a magyar csapatot.

A Kós Hubert, Németh Nándor, Milák Kristóf, Szabó Szebasztián összetételű férfi váltó aranyérmes lett Párizsban

Fotó: BENJAMIN VODANT / Hans Lucas

Kós Hubert hangsúlyozta a váltó fontosságát

Kós a Swimswam amerikai szakportál podcastjában igyekezett rendett tenni az Eb előtti nyilatkozata kapcsán, és még egyszer visszaidézte mindazt, amin a gyorsváltó utolsó ötven méterén ment keresztül.

“A váltó kapcsán volt egy (Eb előtti) nyilatkozatom, ami után kaptam szurkálódásokat, mert vannak, akik úgy gondolják, hogy az úszás egyéni sport, azaz ha nem akarsz váltót úszni, akkor nem kell. Én viszont úgy gondolom, ha ezt megteszed a csapatodért, a hazádért, az egy teljesen más szintre emel. Egy kisebb országban ez különösen nagy kihívás, ott tényleg a négy legjobbnak kell összeállnia, másként nincs esély.

Tudom, ez apróságnak tűnhet, de nekem szent meggyőződésem, ez adja a legnagyobb lökést, hogy a fiatalabb úszók is úgy gondolják, igen, ők is akarnak váltóban úszni. Alapvetően ezt próbáltam az Eb előtt hangoztatni, voltak, akik nem értették meg, és voltak, akik igen”

– idézte az olimpiai bajnok úszó gondolatait közösségi oldalán a Magyar Úszó Szövetség.

A 2024-es párizsi olimpián Kós Hubert és Milák Kristóf is aranyérmes lett

Fotó: JACK GUEZ / AFP

Kós Hubert örökké hálás lesz Milák Kristófnak

„Ami a lényeg:

örökké hálás leszek Milák Kristófnak, hogy végül elvállalta, és hogy őszinte legyek, én az utolsó ötven métert a magyar káromkodások legszélesebb tárházának áldoztam…

Részben azért, mert annyira hihetetlen volt, ahogy Kristóf úszott és megelőzte Kornevet, részben azért, mert még akkor sem akartam elhinni, hogy ez épp megtörténik, hogy itt van velünk, és így úszik és aranyérmet nyerünk… Ez az egész számomra mindent jelentett, többet, mint bármelyik egyéni számom” – mondta érzelmes nyilatkozatában Kós.

A 23 éves kiválóság három aranyéremmel zárta a kontinensviadalt, 200 háton, 200 vegyesen és a 4x100-as férfi gyorsváltóval is felállhatott a dobogó legfelső csúcsára.