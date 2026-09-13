A férfiak 400 méteres síkfutásának pénteki elődöntőjében a fedett pályás Európa-bajnok Molnár Attila nyolcadik legjobb idővel, 44.97 másodperccel harcolta ki a döntős részvételt a budapesti atlétikai világdöntőben, mindössze egy századdal megelőzve a kanadai Christopher Morales Williamst. A szombati döntőben aztán már nem tudta megismételni előző napi teljesítményét, és a nyolcadik helyen zárt. Az Origo Sportnak elmondta, nem volt elégedett a futásával, és a szezon végére már érezte magán a fáradtságot, a jövőt illetően azonban annál merészebb célt fogalmazott meg: azt mondta, adjunk neki hat hónapot, amelyet kőkemény munkával tölthet, aztán térjünk vissza a kérdésre, képes-e 44 másodpercen belül futni.

Molnár Attila 8. helyen végzett férfiak 400 méteres síkfutás döntőjében Fotó: MASZ

A mai nem volt a kedvenc versenyem. A tegnapi futás sokkal közelebb állt ahhoz, amit előzetesen elképzeltem magamnak. Kőkemény 400 méter volt, és most úgy éreztem, hogy a szezon végére már nem maradt bennem annyi erő. Még 24 óra sem telt el a tegnapi futásom óta, most egyszerűen ennyi volt bennem, a szervezetem nem engedett többet

– kezdte az Origo Sportnak Molnár Attila, aki hozzátette:

Ez volt eddig a leghosszabb szezonom, és ezt azért már éreztem magamon. Az edzőm viszont azt mondta, hogy erre lehet és kell is építeni a jövőben. Ettől függetlenül nagyon örülök, hogy ilyen versenyzőkkel futhattam együtt, ráadásul ilyen közönség előtt. Nagyon élveztem az egészet, hatalmas élmény volt.

Molnár Attila fél évet kért, aztán jöhet a 44 másodperces álomhatár

A nyolcadik hely miatt érzett csalódottság ellenére Molnár már a következő szezonra tekint, a célját pedig egyáltalán nem fogta vissza: 400 méteren 44 másodpercen belül szeretne futni.

Azt gondolom, hogy jövőre ez elképesztően jó lehet. Szeretném folytatni azt a munkát, amit elkezdtünk, és egyértelmű célom, hogy 44 másodpercen belül fussak.

Amikor arról kérdeztük, mi kellhet ahhoz, hogy ezt már jövőre elérje, határozott választ adott.

Adjatok nekem hat hónap. Olyan hat hónapot, amikor mielőtt még felkel a nap, én már edzek, mielőtt lemegy, akkor is edzek, és miután lement, én még mindig edzek. Adjál ebből fél évet, és akkor jövőre beszélhetünk róla.

Mi pedig megígértük neki, hogy jövőre visszatérünk erre.