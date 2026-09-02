Ifjabb Növényi Norbert a Dana White Contender Seriesébe jutott, így lehetőséget kapott arra, hogy egy győzelemmel UFC-szerződést szerezzen. A Balázsék műsorvezetői éppen a közelgő mérkőzése és a magyar MMA-sport számára jelentős eredménye miatt keresték, ám az adásban arról beszéltek, hogy korábban többször is próbálták elérni, de nem sikerült telefonon beszélniük vele, és a „ghosting” kifejezés is előkerült. Bár a műsorvezetők végül sok sikert kívántak Növényinek pályafutása egyik legfontosabb mérkőzéséhez, a sportoló a közösségi oldalán reagált a történtekre.

Növényi Norbert fia megbántva érzi magát Sebestyén Balázsék műsora miatt Fotó: Növényi Norbert Facebook-oldala

Növényi Norbert fia megbántva érzi magát Sebestyén Balázsék műsora miatt

Növényi Norbert Jr. másnap a Facebookon bevallotta, azért hallgatta vissza az adást, mert több privát üzenetet is kapott arról, hogy „mekkora arca van”, amiért nem vette fel a telefont.

A sportoló hangsúlyozta: biztos benne, hogy a műsorvezetők részéről nem volt rossz szándék, ugyanakkor rosszul érintette, hogy az adásban az hangzott el, hogy már hetek óta próbálják elérni, illetve hogy „ghostingolja” őket.

Növényi szerint ennél jóval prózaibb oka volt annak, hogy nem jött össze a beszélgetés. Állítása szerint először az előző hét csütörtökén keresték azzal, hogy másnap reggel, a megszokottnál korábban készítsenek vele telefonos interjút. Ezt azonban most nem vállalta, mivel élete egyik legfontosabb mérkőzésére készül, naponta két-három alkalommal edz, és közben mintegy húsz kilogrammot kell leadnia. Mint írta, hétfő este ismét keresték a műsortól, ő pedig jelezte, hogy másnap brit idő szerint reggel nyolckor fogorvoshoz kell mennie.

A hölgy a telefonban azt mondta: semmi gond, megpróbálunk elérni, és ha nem sikerül, akkor megbeszélünk egy másik időpontot.

Növényit elsősorban azért érintette rosszul az adás, mert úgy érezte, a történtekből olyan kép alakulhatott ki róla, amely nem felel meg annak, amilyen embernek tartja magát.

Most nem szeretném, ha ez úgy jönne le, mintha rinyálnék bármi miatt is, de aki ismer, az tudja, hogy nagyon sokat adok a jellememre, és ez az egyik legfontosabb tulajdonságom. Amikor hallgattam a műsort, úgy éreztem, hogy mind a helyzet, mind pedig, legfőképpen, a jellemem tévesen lett beállítva abban a formában, ahogyan elhangzott.

A sportoló ugyanakkor ismét leszögezte, hogy szerinte a műsorvezetőknek nem állt szándékukban rossz színben feltüntetni őt.