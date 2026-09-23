Hiába győzte le egyhangú pontozással Theo Haiget, Növényi Norbert Jr. végül UFC-szerződés nélkül távozott Las Vegasból. A döntés különösen fájó lehetett a magyar MMA-harcos számára, hiszen az este során még két vesztes versenyző is lehetőséget kapott Dana White-tól. A UFC első embere a gála után elárulta, mi hiányzott számára Növényi teljesítményéből, és azt is világossá tette, hogy a magyar harcos előtt még nem zárult be végleg a UFC kapuja.

Növényi Norbert Jr. nem kapott UFC szerződést Fotó: Facebook

Dana White elmondta, miért nem kellett neki Növényi Norbert Jr.

Növényi Norbert Jr. ugyan 29–28, 29–28, 29–28 arányú egyhangú pontozással legyőzte Theo Haiget, Dana White számára azonban a győzelem önmagában nem volt elegendő. A UFC első embere a mérkőzés után elismerte, hogy Növényi jó meccset vívott, ám nem látott tőle olyan teljesítményt, amely meggyőzte volna arról, hogy azonnal helyet kell adnia neki a UFC mezőnyében.

Sajnos ma este nem láttam semmi olyat, ami azt mondatná velem: ezt a srácot meg kell szereznem a UFC-nek

– fogalmazott White.

A magyar bunyós később a Facebook-oldalán is megszólalt. Növényi csalódottan értékelt, és elárulta, hogy már az első menet után elfogyott az ereje, amit a rosszul sikerült rehidratálásnak tulajdonított. Bár győzött, úgy érezte, messze elmaradt attól a teljesítménytől, amelyre valójában képes.