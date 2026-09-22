Magyar idő szerint szerda hajnalban, a Las Vegas-i Meta Apexben lép ketrecbe Növényi Norbert Jr. A Dana White's Contender Series elnevezésű eseményen a szerződés a tét világ első számú MMA-szervezeténél, a UFC-nél.

Növényi Norbert Jr. óriási lehetőség előtt áll Fotó: Növényi Norbert Facebook-oldala

Növényi Norbert Jr. amerikai riválissal bunyózik

Az 1980-as moszkvai olimpián aranyérmes birkózó, Növényi Norbert fia profi pályafutása során eddig tíz győzelmet aratott és egy vereséget szenvedett el. Ezúttal az amerikai Theo Haig találkozik, aki 7/1-es mutatóval rendelkezik.

"Kemény edzőtábor van mögöttem, úgy érzem, mindent megtettem, amit lehet. Alig várom már, hogy ott álljak a ketrecben és megszerezzem a szerződést. Az eddigi legjobb formámban vagyok, a legfontosabb, hogy jó döntéseket hozzak, és akkor sikerül elérni az álmomat. Tudom, hogy képes vagyok rá, mert edzettem olyan emberekkel, akik elérték már ezt" - mondta közösségi oldalán a 26 éves Növényi.

A UFC-ben Wellisch Krisztián volt az első magyar harcos 2006 és 2009 között, később pedig Fábián Melindának voltak mérkőzései a világ legnagyobb MMA-szervezetnél.