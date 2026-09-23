Növényi Norbert Jr. ugyan egyhangú pontozással győzte le Theo Haiget a Dana White's Contender Series főmérkőzésén, a hőn áhított UFC-szerződést mégsem kapta meg. A magyar MMA-harcos a találkozó után elárulta, hogy már az első menetet követően teljesen elfogyott az ereje, aminek szerinte az lehetett az oka, hogy elrontotta a rehidratálást. Ez a küzdősportokban korántsem jelentéktelen részlet, hiszen a mérlegelést megelőző komoly fogyasztás után kulcsfontosságú a szervezet folyadék- és elektrolit-háztartásának helyreállítása. Ha ez nem sikerül megfelelően, az jelentősen ronthatja az állóképességet és a teljesítményt. Növényi esetében pedig könnyen lehet, hogy ez is közrejátszott abban, hogy győzelme ellenére nem tudta meggyőzni Dana White-ot.

Növényi Norbert Jr. hiába nyerte meg élete legfontosabb meccsét, nem kapott UFC-szerződést Fotó: Növényi Norbert Facebook-oldala

Ezen múlt Növényi Norbert Jr. UFC-szerződése?

Az MMA-ban a mérlegelést gyakran komoly fogyasztás előzi meg, mivel a harcosoknak teljesíteniük kell az adott súlycsoport felső határát. A versenyzők ilyenkor nemcsak testzsírból és az étrend módosításával veszítenek súlyt, hanem a szervezetük víztartalmát is jelentősen csökkenthetik.

Emiatt a mérlegelés időpontjára erősen dehidratált állapotba kerülhetnek, majd a rendelkezésükre álló időben megpróbálják visszanyerni az elveszített folyadékot és testsúlyt.

Itt válik kulcsfontosságúvá a rehidratálás. A mérlegelés után nem elegendő egyszerűen nagy mennyiségű vizet inni: a folyadék mellett a szervezet elektrolit- és energiaháztartását is helyre kell állítani. A nátrium és más elektrolitok megfelelő pótlása fontos szerepet játszik abban, hogy a bevitt folyadékot a szervezet megfelelően hasznosítsa. Mindezt úgy kell megoldani, hogy közben az emésztőrendszert se terheljék túl a mérkőzés előtt.

Ha a rehidratálás nem sikerül megfelelően, annak a ketrecben is érezhető következményei lehetnek. A dehidratáció ronthatja a fizikai teljesítményt és az állóképességet, miközben a harcos hamarabb érezheti magát kimerültnek. Egy MMA-mérkőzésen, ahol már néhány perc intenzív küzdelem is rendkívüli terhelést jelent, ez komoly hátrány lehet. Ezért fordulhat elő, hogy egy versenyző sikeresen hozza a mérlegelést, a túlzott fogyasztás vagy a rosszul sikerült visszatöltés árát azonban később, már a mérkőzés alatt fizeti meg.