Élete egyik legfontosabb mérkőzését nyerte meg Növényi Norbert Jr. szerda hajnalban Las Vegasban. A magyar MMA-harcos egyhangú pontozással, 29–28, 29–28, 29–28 arányban győzte le Theo Haiget a Dana White's Contender Series főmérkőzésén. A siker ellenére azonban nem teljesült a legnagyobb álma, ugyanis Dana White nem ajánlott neki UFC-szerződést. Növényi a történtek után csalódottan jelentkezett a közösségi oldalán, ahol azt is elárulta, hogy már az első menet után teljesen elfogyott az ereje, és egyelőre ő maga sem érti pontosan, mi történhetett vele.

Hiába nyert Növényi Norbert Jr., nem kapott UFC-szerződést Fotó: X/

A Dana White's Contender Seriesben a győzelem önmagában még nem jelent automatikus UFC-szerződést. A mérkőzések után Dana White értékeli a látottakat, és ő dönti el, mely harcosok kapnak lehetőséget a világ legnagyobb MMA-szervezetében. A szerda hajnali gálán összesen hat versenyzőnek ajánlott szerződést, Növényi Norbert Jr. azonban hiába nyerte meg a mérkőzését, nem került közéjük.

A döntés azért is lehet különösen fájó a magyar harcos számára, mert két olyan versenyző is UFC-szerződést kapott, aki az este folyamán vereséget szenvedett. Callum Connor Piero Guaylupótól, Jaden Ortega pedig Alvi Dasuyevtől kapott ki egyhangú pontozással, Dana White-ot azonban mindkét mérkőzés annyira meggyőzte, hogy nemcsak a győzteseket, hanem legyőzött ellenfeleiket is szerződtette. Növényi ezzel szemben hiába győzte le egyhangú pontozással Theo Haiget, egyedüli győztesként maradt szerződés nélkül az este végén.

Teljesen összetört Növényi Norbert Jr. a győztes meccse után

A történtek után Növényi Norbert fia a közösségi oldalán jelentkezett. Bejegyzésében nem titkolta csalódottságát, és arról is írt, hogy már az első menetet követően úgy érezte, teljesen elfogyott az ereje.

Nem tudom, mi történt. Borzasztóan éreztem magam odabent. Az első menet után teljesen elfogyott a kondim. Azt hiszem, elrontottam a rehidratálást, és megfizettem érte. Cserbenhagytam saját magamat, és úgy érzem, mindenkit cserbenhagytam magam körül is. Megnyertem a meccset, de nem kaptam meg a szerződést, és őszintén szólva ez fáj. Rengeteget tettem ezért. Annyi áldozatot hoztam, annyi munkát fektettem bele, és kib*szottul lesújtó úgy távozni innen, hogy azt érzem, meg sem közelítettem azt a szintet, amire tudom, hogy képes vagyok. Most haza kell mennem, hátrébb kell lépnem egyet, és ki kell találnom, hogyan tovább. Csalódott vagyok. Nagyon csalódott. De talán néha egyszerűen nem úgy alakulnak a dolgok, ahogyan szeretnénk. Ki kell derítenem, mi következik ezután

– írta Növényi Norbert Jr. a közösségi oldalán.