Ahogy arról az Origo is beszámolt, Növényi Norbert Jr. ugyan egyhangú pontozással legyőzte Theo Haiget a Dana White's Contender Series főmérkőzésén, a hőn áhított UFC-szerződést nem kapta meg a magyar harcos.
A magyar MMA-harcos az összecsapás után elárulta, hogy már az első menet után teljesen elfogyott az ereje, aminek szerinte az lehetett az oka, hogy elrontotta a rehidratálást.
Növényi Norbert Jr. mindent feláldozott élete meccséért
Növényi Norbert Jr. most a közösségi oldalán jelentkezett egy bejegyzéssel, amelyben elmondta, mi okozta a problémáit a Theo Haig elleni összecsapáson.
„Pár nap eltelt, és most már tisztábban látom a meccset.
Elb*sztam a visszatöltést. Túl sok cukrot vittem be, ami normális esetben nem lett volna nagy probléma, de valamiért most egyszerűen nem bírta a gyomrom. Aznap éjjel alig aludtam, a meccs napja pedig egy káosz volt. Nem tudtam rendesen enni vagy inni, a bemelegítés alatt pedig folyamatosan rohangáltam a mosdóba. Borzalmasan éreztem magam
– írta a közösségi oldalán a magyar MMA-harcos, aki hangsúlyozta, hogy mindig is büszke volt a kondíciójára.
„A csapattársaim tudják, hogy néha úgy tűnik, mintha soha nem fogyna el a tankom. Ehhez képest már az első menet második percében teljesen elfogyott a benzinem. A karjaim és a lábaim konkrétan tésztának érződtek. Lehet, hogy kívülről nem így nézett ki, de én teljesen elfogytam odabent. A testemnek semmije nem maradt. De a szívem és a fegyelmem bent tartott a meccsben. Győztes vagyok. Háborúban a győzelem az első. Alkalmazkodnom kellett, birkóztam, megtettem, amit kellett, és megtaláltam a módját, hogy megnyerjem a meccset” – folytatta Növényi Jr., aki a győzelme ellenére nem tudta meggyőzni Dana White-ot a UFC-szerződésről.
„Teljes felelősséget vállalok azért, hogy ebbe a helyzetbe hoztam magam. És tudom, hogy a DWCS-en önmagában az, hogy valaki megtalálja a módját a győzelemnek, nem feltétlenül az, amit a UFC keres.
Meg akartam mutatni a tempómat, a kondimat és azt a brutalitást, amire tudom, hogy képes vagyok. Nem azt a harcost mutattam meg, akiért odaérkeztem. De valami mást megmutattam. Amikor a testem feladta, a szívem nem.
A filozófiám mindig is pajzzsal a kezemben vagy a pajzsomon fekve. Ahogy Kipling írta: „Ha paskolod izmod, inad a célhoz és szíved is, mely nem a hajdani, mégis kitartasz, bár mi sem acéloz” – idézi az angol írót a magyar harcos, aki hangsúlyozta, hogy mindent feláldozott ezért a mérkőzésért.
„Nincsenek nyaralások. Nincsenek bulik. Nincsenek nők. Nincsenek felesleges dolgok. Minden napom és szinte minden pénzem abba megy, hogy a lehető legjobb harcossá váljak. A cél nem változott. Már újra az edzőteremben vagyok. Még rengeteg minden van bennem. És mindezek mellett szeretném elmondani, mennyire hálás vagyok a támogatásért. Alig szálltam le a gépről, már az utcán emberek megállítottak, hogy legközelebb meglesz a szerződés. Azok az üzenetek pedig, amelyekben emberek elmondják, hogy milyen hatással voltam az életükre, többet jelentenek, mint azt valaha is el tudnám mondani. Ez önmagában megéri az összes ellenállást, amit az élet elém állít.
Ha ez az ára annak, hogy valaki maradandót hagyjon maga után, akkor alig várom, hogy még többet vállaljak belőle” – zárta Növényi Norbert Jr.
A Dana White's Contender Seriesben a győzelem önmagában még nem jelent automatikus UFC-szerződést. A mérkőzések után Dana White értékeli a látottakat, és ő dönti el, mely harcosok kapnak lehetőséget a világ legnagyobb MMA-szervezetében. A szerda hajnali gálán összesen hat versenyzőnek ajánlott szerződést, Növényi Norbert Jr. azonban hiába nyerte meg a mérkőzését, nem került közéjük.
A döntés azért is lehet különösen fájó a magyar harcos számára, mert két olyan versenyző is UFC-szerződést kapott, aki az este folyamán vereséget szenvedett.