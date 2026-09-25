Ahogy arról az Origo is beszámolt, Növényi Norbert Jr. ugyan egyhangú pontozással legyőzte Theo Haiget a Dana White's Contender Series főmérkőzésén, a hőn áhított UFC-szerződést nem kapta meg a magyar harcos.

Növényi Norbert Jr. győzelmet aratott, de nem kapott szerződést a UFC-től

Fotó: DWCS/X

A magyar MMA-harcos az összecsapás után elárulta, hogy már az első menet után teljesen elfogyott az ereje, aminek szerinte az lehetett az oka, hogy elrontotta a rehidratálást.

Növényi Norbert Jr. mindent feláldozott élete meccséért

Növényi Norbert Jr. most a közösségi oldalán jelentkezett egy bejegyzéssel, amelyben elmondta, mi okozta a problémáit a Theo Haig elleni összecsapáson.

„Pár nap eltelt, és most már tisztábban látom a meccset.

Elb*sztam a visszatöltést. Túl sok cukrot vittem be, ami normális esetben nem lett volna nagy probléma, de valamiért most egyszerűen nem bírta a gyomrom. Aznap éjjel alig aludtam, a meccs napja pedig egy káosz volt. Nem tudtam rendesen enni vagy inni, a bemelegítés alatt pedig folyamatosan rohangáltam a mosdóba. Borzalmasan éreztem magam

– írta a közösségi oldalán a magyar MMA-harcos, aki hangsúlyozta, hogy mindig is büszke volt a kondíciójára.

„A csapattársaim tudják, hogy néha úgy tűnik, mintha soha nem fogyna el a tankom. Ehhez képest már az első menet második percében teljesen elfogyott a benzinem. A karjaim és a lábaim konkrétan tésztának érződtek. Lehet, hogy kívülről nem így nézett ki, de én teljesen elfogytam odabent. A testemnek semmije nem maradt. De a szívem és a fegyelmem bent tartott a meccsben. Győztes vagyok. Háborúban a győzelem az első. Alkalmazkodnom kellett, birkóztam, megtettem, amit kellett, és megtaláltam a módját, hogy megnyerjem a meccset” – folytatta Növényi Jr., aki a győzelme ellenére nem tudta meggyőzni Dana White-ot a UFC-szerződésről.

„Teljes felelősséget vállalok azért, hogy ebbe a helyzetbe hoztam magam. És tudom, hogy a DWCS-en önmagában az, hogy valaki megtalálja a módját a győzelemnek, nem feltétlenül az, amit a UFC keres.

Meg akartam mutatni a tempómat, a kondimat és azt a brutalitást, amire tudom, hogy képes vagyok. Nem azt a harcost mutattam meg, akiért odaérkeztem. De valami mást megmutattam. Amikor a testem feladta, a szívem nem.

A filozófiám mindig is pajzzsal a kezemben vagy a pajzsomon fekve. Ahogy Kipling írta: „Ha paskolod izmod, inad a célhoz és szíved is, mely nem a hajdani, mégis kitartasz, bár mi sem acéloz” – idézi az angol írót a magyar harcos, aki hangsúlyozta, hogy mindent feláldozott ezért a mérkőzésért.