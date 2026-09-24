Shane Tusup és felesége, Nagy Viktória Zoé életében az elmúlt két év egészen új időszakot hozott. Kislányuk, Aurora születése óta rendszeresen engednek bepillantást családi életükbe, most pedig a gyermek második születésnapja adott alkalmat arra, hogy megfogalmazzák, mit jelent számukra az elmúlt két év. A büszke szülők megható sorokkal köszöntötték Aurorát, és azt sem titkolták: szinte észre sem vették, milyen gyorsan repült el az idő.

Shane Tusup és felesége legszívesebben megállítanák az időt Fotó: Isza Ferenc

Shane Tusup és felesége legszívesebben megállítanák az időt

Nagy Viktória Zoé a születésnapi fotók mellett arról írt, szülőként minden ilyen alkalommal elérkezik egy pillanat, amikor az ember egy kicsit megáll, és rádöbben, milyen gyorsan cseperedik a gyermeke. Mintha Aurora még tegnap is egészen pici lett volna a karjukban, most pedig már két gyertyával ült a születésnapi tortája előtt.

Az elmúlt két év ölelésekkel, kacagással, álmatlan éjszakákkal, valamint az első szavak és lépések emlékével telt, miközben szinte észre sem vették, milyen gyorsan repült el az idő.

Aurora, te vagy a legszebb része a mi történetünknek

– írta bejegyzésében, majd kislányukat a legnagyobb ajándékuknak és „legédesebb kis káoszuknak” nevezte. Azt is elárulta, hogy Aurora érkezése óta teljesen más szemmel nézik az életet. A bejegyzés egyik legmeghatóbb részében az édesanya azt is bevallotta, bárcsak egy kicsit lassabban nőne a kislányuk. Ezzel együtt izgatottan várják, hogy lássák, milyen felnőtté válik majd Aurora.

Shane Tusup szintén megható sorokkal köszöntötte gyermekét. Az amerikai származású úszóedző arról írt, hogy Aurora mindig mosolyog, nevet és táncol, és még a legapróbb dolgoknak is úgy képes örülni, mintha azok lennének a világ legnagyobb csodái.

A 38 éves tréner azt kívánta kislányának, hogy ezt a ragyogását és végtelen kíváncsiságát később se veszítse el. Aurorát egy örökké mosolygó napsugárhoz hasonlította, aki puszta jelenlétével boldogabbá teszi a körülötte lévőket.

Shane Tusupnak és a többszörös fitneszbajnok Nagy Viktória Zoénak 2024-ben született meg Aurora Ann nevű kislánya. A házaspár azóta rendszeresen megmutat egy-egy részletet családi életéből, a mostani születésnap pedig különösen érzelmes pillanatokat hozott számukra. Tusup felesége korábban arról beszélt, hogy amikor aranyérmet szerzett egy fitneszversenyen, férje és kislánya is ott volt mellette. Akkor úgy fogalmazott: ők ketten jelentik számára a legnagyobb nyereményt.