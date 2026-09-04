A női tenisz-világranglista élén álló Arina Szabalenka szerdán könnyedén jutott tovább a US Open második fordulójából, miután 6–1, 6–1 arányban simán legyőzte az orosz Polina Jatcenkót.

Arina Szabalenka nem szereti, ha magánéletével támadják

Fotó: Caleb Bowlin / Getty Images via AFP

A fehérorosz klasszis mérkőzésén semmi meglepő nem történt, Szabalenka végig kézben tartotta az összecsapást. A győzelmet követő sajtótájékoztatón azonban alaposan felpaprikázta magát, és kiosztott egy újságírót.

​Szabalenka kiosztott egy újságírót a győzelme után

Történt ugyanis, hogy a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón az egyik újságíró megjegyezte Szabalenkának, hogy a teniszezés mellett rengeteget szórakozik.

– Hogy érzed magad most, hogy elkezdődött a torna? A múlt héten sok volt a buli, a szórakozás és hasonló dolgok – kérdezte tőle a riporter.

– Vicc, amit műveltek – fakadt ki a fehérorosz klasszis.

– Bulizás. Szórakozás. Miért mondasz ilyet egyáltalán? Miért gondolod ezt? Miféle kérdés ez? Csak azért, mert kiposztoltam néhány, márkákkal kapcsolatos programot, azt gondolod, hogy buliztam edzés helyett? – kérdezett vissza Szabalenka.

Az újságíró ezt követően pontosított, mert állítása szerint nem azzal vádolta Szabalenkát, hogy bulizott, hanem csak arra akart utalni, hogy a teniszezőnek rendkívül sűrű volt a programja az utóbbi napokban.

Ezután némi szóváltás következett, mire a riporter megpróbálta másképpen megfogalmazni a kérdést, de Szabalenkának ez a változat sem igazán tetszett.

– Most, hogy elkezdődött a torna, úgy érzed, hogy sokkal komolyabbá és harciasabbá válsz? – kérdezte.

– Ó, igen, előtte nyilván nem voltam komoly – vágta rá hanyagul Szabalenka, aki ezután a következő kérdést kérte, majd halkan még megjegyezte a riporternek, hogy legközelebb gondolkodjon, mielőtt beszélni kezd.

A világelső Szabalenka sorozatban 15 győzelemnél jár a US Openen, és sorozatban harmadszorra is diadalmaskodhat a New York-i tenisztornán.