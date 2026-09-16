A fehérorosz Arina Szabalenka sorozatban harmadszor diadalmaskodhatott volna a US Openen, azonban a New York-i tenisztorna fináléjában 6–4, 5–7, 6–2-re kikapott Elena Rybakinától, aki győzelmével átvette a vezetést a világranglistán.
A 28 éves fehérorosz játékos a mérkőzés után arról beszélt, hogy rendkívül nehéz volt kontrollálnia az érzelmeit, hiszen nemcsak egy Grand Slam-döntőt veszített el, hanem sorozatban a harmadik US Open-trófeájáért is küzdött.
Egyszerűen ki akartam engedni magamból. Ha bent tartom, utána egy szót sem tudtam volna mondani. Ki kellett engednem magamból az agressziót és a csalódottságot”
– magyarázta a 7500 dollárra (2,3 millió forintra) büntetett Szabalenka, aki elismerte, hogy Rybakina megérdemelten győzött.
Arina Szabalenka kapta a legnagyobb büntetést a US Openen?
Az Amerikai Teniszszövetség (USTA) adatai szerint az ütő rongálása miatt a tornán további tíz játékost is megbírságoltak. A szabálykönyv egyértelműen tiltja, hogy a játékosok dühből vagy erőszakosan üssék, rúgják vagy dobják el ütőjüket, illetve más felszerelésüket a verseny helyszínén.
A büntetések között több ismert játékos neve is szerepel. A francia Arthur Fils és az argentin Francisco Cerúndolo szintén ütőrongálás miatt kapott bírságot, míg honfitársuk, Corentin Moutet további 10 ezer dolláros büntetést is kapott az öltözetre és felszerelésre vonatkozó szabályok megsértéséért. Több játékost a pályán elhangzó káromkodások miatt szankcionáltak.
Belinda Bencic 5000 dolláros (1,5 millió forintos) büntetést kapott sportszerűtlen magatartásért. A svájci játékos Julija Putyinceva elleni első fordulós mérkőzésén a lelátóra ütött egy labdát, amely eltalált egy nézőt.
- Az eset miatt azonban nem zárták ki Bencicet.
A francia Térence Atmane 7500 dolláros (2,3 millió forintos) bírságot kapott szóbeli bántalmazás miatt a Jaume Munar elleni mérkőzésén. A görcsökkel küzdő játékos indulatosan reagált, amikor egy tréner nem volt hajlandó kezelni az izomfájdalmát.
Az idei US Open legnagyobb bírsága azonban nem a főtáblán született. A 19 éves argentin Luisina Giovanninit 20 ezer dollárra (6,1 millió forintra) büntették az első fordulóban nyújtott teljesítménye miatt.
A játékos mindössze 17 percet töltött a pályán, majd 5–0-s hátrányban feladta a Lucia Bronzetti elleni selejtezőmérkőzését. Giovannini előtte két hónapig nem játszott tétmérkőzést.
A szabály lehetővé teszi, hogy a versenybíró akár az első fordulóért járó teljes pénzdíj összegével megegyező bírságot szabjon ki, ha úgy ítéli meg, hogy a játékos nem nyújtott professzionális színvonalú teljesítményt.
A döntésnél figyelembe vehetik többek között a játékos korábbi távollétét, a közelmúltbeli sérüléseket és azt is, hogy megtette-e a tőle elvárható erőfeszítést.
A 2026-os US Openen összesen 112 500 dollár (34,5 millió forint) pénzbírságot szabtak ki, amelyet a játékosok pénzdíjából vonnak le.