A fehérorosz Arina Szabalenka sorozatban harmadszor diadalmaskodhatott volna a US Openen, azonban a New York-i tenisztorna fináléjában 6–4, 5–7, 6–2-re kikapott Elena Rybakinától, aki győzelmével átvette a vezetést a világranglistán.

Arina Szabalenka 7500 dolláros büntetést kapott, amiért eltörte az ütőjét

Fotó: Patrick Smith / Getty Images via AFP

A 28 éves fehérorosz játékos a mérkőzés után arról beszélt, hogy rendkívül nehéz volt kontrollálnia az érzelmeit, hiszen nemcsak egy Grand Slam-döntőt veszített el, hanem sorozatban a harmadik US Open-trófeájáért is küzdött.

Egyszerűen ki akartam engedni magamból. Ha bent tartom, utána egy szót sem tudtam volna mondani. Ki kellett engednem magamból az agressziót és a csalódottságot”

– magyarázta a 7500 dollárra (2,3 millió forintra) büntetett Szabalenka, aki elismerte, hogy Rybakina megérdemelten győzött.

Arina Szabalenka kapta a legnagyobb büntetést a US Openen?

Az Amerikai Teniszszövetség (USTA) adatai szerint az ütő rongálása miatt a tornán további tíz játékost is megbírságoltak. A szabálykönyv egyértelműen tiltja, hogy a játékosok dühből vagy erőszakosan üssék, rúgják vagy dobják el ütőjüket, illetve más felszerelésüket a verseny helyszínén.

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Elena Rybakina defeats Sabalenka 6-4, 5-7, 6-2 to claim her first US Open title! pic.twitter.com/7XA520vTei — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2026

A büntetések között több ismert játékos neve is szerepel. A francia Arthur Fils és az argentin Francisco Cerúndolo szintén ütőrongálás miatt kapott bírságot, míg honfitársuk, Corentin Moutet további 10 ezer dolláros büntetést is kapott az öltözetre és felszerelésre vonatkozó szabályok megsértéséért. Több játékost a pályán elhangzó káromkodások miatt szankcionáltak.

Belinda Bencic 5000 dolláros (1,5 millió forintos) büntetést kapott sportszerűtlen magatartásért. A svájci játékos Julija Putyinceva elleni első fordulós mérkőzésén a lelátóra ütött egy labdát, amely eltalált egy nézőt.

Az eset miatt azonban nem zárták ki Bencicet.

A francia Térence Atmane 7500 dolláros (2,3 millió forintos) bírságot kapott szóbeli bántalmazás miatt a Jaume Munar elleni mérkőzésén. A görcsökkel küzdő játékos indulatosan reagált, amikor egy tréner nem volt hajlandó kezelni az izomfájdalmát.

Tense scenes between Terence Atmane & the physio during his match against Munar at the U.S. Open



The physio will not treat him for an injury because he insists Terence is suffering from cramps.



Terence argued with him, but the physio still would not treat him.



“Excuse me, can… pic.twitter.com/c8NFZKcAEB — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) August 30, 2026

Az idei US Open legnagyobb bírsága azonban nem a főtáblán született. A 19 éves argentin Luisina Giovanninit 20 ezer dollárra (6,1 millió forintra) büntették az első fordulóban nyújtott teljesítménye miatt.

A játékos mindössze 17 percet töltött a pályán, majd 5–0-s hátrányban feladta a Lucia Bronzetti elleni selejtezőmérkőzését. Giovannini előtte két hónapig nem játszott tétmérkőzést.

A szabály lehetővé teszi, hogy a versenybíró akár az első fordulóért járó teljes pénzdíj összegével megegyező bírságot szabjon ki, ha úgy ítéli meg, hogy a játékos nem nyújtott professzionális színvonalú teljesítményt.