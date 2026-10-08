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A 23 éves magyar olimpikon remek szezont zárt, ám az év vége csalódást keltően alakult számára. Betlehem Dávidot a nyíltvízi úszók Európa-kupa-sorozatának razanaci viadalán egy botrányos döntés miatt éremtől fosztották meg. A klasszis úszó azóta továbblépett, azonban jelezte, a történteket semmiképpen sem szabad annyiban hagyni.

Betlehem Dávid 2026-ban megnyerte a világkupa-sorozatot, és négy éremmel tért haza az idény fő versenyéről, az augusztusi Európa-bajnokságról. A horvátországi Razanacban megrendezett viadalon azonban kellemetlen csapás érte, mert tőle a bronz-, Fábián Bettinától pedig az ezüstérmet vették el a nem megfelelő sapka használata miatt. Az eset után a versenyzők fellebbeztek, a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) beadványt nyújtott be, Betlehem pedig fényképes bizonyítékkal állt elő, ám mindez süket fülekre talált, az érmeket nem kapták vissza a magyarok.

Betlehem Dávidot bronzéremtől fosztották meg Horvátországban
Betlehem Dávidot bronzéremtől fosztották meg Horvátországban
Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Betlehem Dávid: Nem fogjuk annyiban hagyni

Az elhíresült razanaci versenyről beszélve Betlehem elmondta, hogy a mindennapokban már „nem kattog rajta”, ugyanakkor leszögezte, hogy nem szabad hagyni, hogy bármit megtehessenek a magyar versenyzőkkel.

„Amit tudunk, azt megtesszük a háttérben, hogy mik a következő lépések, hiszen hagyni az egészet, hogy csak úgy elsodródjon, azt nem szabad. Nem is magam miatt, hanem azokért, akik utánunk jönnek, nekik ne legyen ilyenre precedens, hogy bármit megcsinálhatnak velük, hanem legyen egy fair, normális verseny, ahol mindenkinek ugyanazok a szabályok. 

Úgy vagyunk vele, ha mindig csöndben maradunk, akkor egy idő után tényleg bármit megcsinálhatnak velünk. Szóval semmiképpen nem fogjuk ezt annyiban hagyni” 

– nyilatkozta az M4 Sportnak a 23 éves olimpikon.

Hungary's swimmer David Betlehem arrives to win the men's 3km knockout open water swimming event during the LEN European Aquatics Championships, at the Seine River in Paris on August 7, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)
Betlehem Dávid szerint nem hagyhatják annyiban a Horvátországban történteket
Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

Betlehem korábban azt nyilatkozta, hogyha aranyérmes lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpia után, akkor visszavonul. A klasszis úszó álláspontja ezen a téren nem változott.

„Ez a nagy célom, nagy vágyam, ezért dolgozok minden nap, és ha tényleg sikerül megnyernem, akkor úgy hagyom itt ezt az egészet, hogy a csúcsok csúcsán. Nem szeretnék csak azért itt lenni, mert nyugis a környezet, vagy minden adott a nyugodt élethez. Én szeretnék pörögni, és az élet többi területén is valami nagyot alkotni. Szóval ezt az időszakot adom magamnak, hogy kiéljem magam az úszásban és elérjek mindent, amit szeretnék” – árulta el Betlehem Dávid.

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