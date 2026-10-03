A magyarok számára különösen fájó volt a döntés, hiszen Betlehem Dávid és Fábián Bettina is magabiztosan vezetett saját mezőnyében. Az élbolyban haladt Kárpáti Máté és Mihályvári-Farkas Viktória is, utóbbi számára elsősorban az edzőtábort követő tesztet jelentette a verseny.

Betlehem Dávidék hiába remekeltek Barcelonában, elmosta a vihar a versenyüket

Fotó: Dimitar Dilkoff / AFP

A barcelonai viadalon a rendezők a korábbi, Razanacban kirobbant sapkás botrány után kiemelt figyelmet fordítottak a szabályok betartására. A magyar szövetség beszámolójából kiderült, hogy a versenyzőket már a regisztrációnál szigorúan ellenőrizték, a rajt előtt pedig külön hangsúlyt kapott a hivatalos úszósapka megfelelő viselése.

Betlehem Dávidék versenyét ezúttal a vihar tette tönkre

Az időjárás azonban hamar felülírta a terveket. A kezdeti esőzést követően a szél egyre erősebbé vált, egy széllökés fel is borította az időmérést végző stáb sátrát. Később elment az áram a pontonon, a technikai eszközök akkumulátorra álltak át, és az is kérdésessé vált, hogy az időmérő rendszer kibírja-e a verseny végéig. A célkamerák szintén működésképtelenné váltak.

Bár a kikötő védett öblében maga a tenger nem tűnt különösen veszélyesnek, a verseny lebonyolításának és biztosításának feltételei már nem voltak adottak. A bírók ezért végül azonnal leállították a futamot. Mivel a mezőny nem jutott el a táv feléig, hivatalos eredményt sem lehetett hirdetni.

A törlés különösen az olasz Dario Veraninak fájhatott, aki az előző két versenyt megnyerte, és jó eséllyel pályázott az összetett elsőségre. Az idei sorozatból azonban már a tavaszi, Protarason tervezett első futam is elmaradt, így egyelőre az sem biztos, hogy a mindössze két értékelhető verseny alapján kihirdetik az összetett győztest.

A történtek végén az úszók és edzők körében az is felmerült: vajon megfelelőbb meteorológiai előrejelzés és kapcsolattartás mellett nem lehetett volna-e korábbra hozni a rajtot, elkerülve a verseny közben érkező vihart.