A BHSE 27 éves nehézsúlyú versenyzője kiváló teljesítménnyel menetelt a fináléig a birkózó-vb-n, ahol Fardin Hedajati várt rá. Az iráni versenyző gyorsaságával és erejével már a mérkőzés elején eldöntötte az összecsapást: kilenc másodperc után kitolta Viteket a szőnyegről, majd levitte és kétszer megpörgette. A magyar sportoló 42 másodperc alatt, 8–0-s technikai tussal maradt alul. Vitek elismerte ellenfele fölényét, ugyanakkor kiemelte, hogy sorozatban harmadszor jutott világverseny döntőjébe. A mostani vb-ezüst mellett tavaly világbajnoki ezüstöt, valamint Európa-bajnoki bronzérmet is szerzett.

Vitek Dárius ezüstérmet nyert a birkózó-vb-n

Fotó: Kostadin Andonov/United World Wrestling / MBSZ/UWW

„A terv az volt, hogy meg kell próbálni kihúzni az első menetet és akkor talán lehet esély a másodikban, de sajnos erre most nem volt esélyem. Őszintén szólva nem mondhatom, hogy most nagyon boldog lennék. Nem örülök, hogy nagyon gyorsan vége lett a meccsnek, de nyilván tudom, hogy nagy szó az, hogy egymás után harmadszor tudtam döntőt birkózni világversenyen. Ez jó érzés” – értékelt az MTI-nek a BHSE birkózója.

Vitek Dárius és Váncza István is ezüstérmes a birkózó-vb-n

A 72 kilogrammos súlycsoportban szereplő Váncza István döntője jóval kiélezettebb küzdelmet hozott. A Ferencváros birkózója Szejed Szorabi ellen lépett szőnyegre, és az első menetben egyenrangú ellenfélnek bizonyult. A mérkőzést sérülés és ápolás is nehezítette, az iráni azonban egy ponttal vezetést szerzett, majd a második menet elején levitte a támadó szellemben birkózó magyart. A 4–0-s hátrányt Váncza már nem tudta ledolgozni, így pályafutása első felnőtt-világbajnokságát ezüstéremmel zárta.

Váncza István pályafutása legjobb eredményét érte el az asztanai világbajnokságon

Fotó: fradi.hu

A magyar sportoló csalódottan értékelt, úgy érezte, akár az aranyérmet is megszerezhette volna.

„Úgy érzem, ez egy elveszített világbajnoki aranyérem. Sajnos a második menet elején hibáztam. Nagyon nyomtam, hogy meg egyen az aktivitási pontom és leküldessem, de a védekezésre nem figyeltem eléggé és meg tudott lepni. Sajnos ott ment el” – mondta az MTI-nek a Ferencváros birkózója.

Piszok erős ez az iráni, igazából mindegyik iráni az. Én nem tudom, mit ebédelnek meg vacsoráznak, de a maradékot odaadhatnák nekünk, azt megköszönném. Mindenesetre az erejét nekem most birkózótudással sikerült kompenzálnom és pariban voltam vele”

– mondta humorosan Váncza, aki vasárnap és a hétfői döntőben is összeszedett néhány sérülést, harci sebet, de mint mondta, ezeket mindig vállalná, ha egyúttal érmeket is tudna nyerni.