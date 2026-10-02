Tang Jing korábban három érmet nyert az Ázsiai Játékokon, a trófeagyűjteményét azonban ezúttal nem tudta bővíteni, ugyanis a nők 70 kilogrammos negyeddöntőjében kizárták a kínai dzsúdóst.

A kínai dzsúdóst (balra) harapás miatt kizárták az Ázsiai Játékokon

Fotó: Anil Bansal/X

Történt ugyanis, hogy a japán Rin Maeda elleni összecsapáson Tang Jing a földre vitte ellenfelét, majd nem sokkal később Maeda kimondta a „Mate” vezényszót, amelyet akkor használnak, amikor meg akarják szakítani a küzdelmet. Ezt követően Maeda jelezte az esetet a mérkőzés bírójának, és megmutatta neki a harapásnyomokat a bal alkarján.

Harapás miatt kizárták a versenyből a kínai dzsúdóst

A két dzsúdós körülbelül két percig várt, amíg videón visszanézték az esetet. Tang Jinget végül kizárták, így a japán Maeda lett a negyeddöntő győztese. A kínai dzsúdós először láthatóan nem értett egyet az ítélettel, nem sokkal később azonban kezet fogott Maedával, aki később az aranyérmet is megnyerte.

WATCH THIS MOMENT. 👀



SHE WAS BITTEN IN THE MIDDLE OF AN ASIAN GAMES JUDO FIGHT.



Look closely at the video.



🇨🇳 Tang Jing bites 🇯🇵 Rin Maeda’s arm during their women’s 70kg quarterfinal. The bite left visible marks, and after the officials intervened, Tang was handed a… pic.twitter.com/i9SNIdjy1o — Anil Bansal (@dilseanilbansal) October 1, 2026

Maki Cukada, az aranyérmes japán versenyző edzője a mérkőzés után azt mondta, hogy Maeda karja úgy nézett ki, mintha bármelyik pillanatban eleredhetne belőle a vér.

„Nem beszéltünk arról, hogy fertőtleníteni kellene, de a harapásnyom nagyon jól látható és egyértelmű volt” – mondta az edző a The Digest című lapnak.

A megnyert döntő után a japán versenyző is felelevenítette az esetet.

„Nem igazán tudtam, mi fog történni, amikor szóltam a bírónak. Később kicsit fájt, de amikor felmentem a tatamira, beindult az adrenalin, és igazából már nem is nagyon éreztem, úgyhogy rendben volt”

– mondta a Reutersnek az aranyérmes Rin Maeda, aki a fináléban két vaza-arival győzte le a kazah Azhar Askhatot.