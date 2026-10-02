Tang Jing korábban három érmet nyert az Ázsiai Játékokon, a trófeagyűjteményét azonban ezúttal nem tudta bővíteni, ugyanis a nők 70 kilogrammos negyeddöntőjében kizárták a kínai dzsúdóst.
Történt ugyanis, hogy a japán Rin Maeda elleni összecsapáson Tang Jing a földre vitte ellenfelét, majd nem sokkal később Maeda kimondta a „Mate” vezényszót, amelyet akkor használnak, amikor meg akarják szakítani a küzdelmet. Ezt követően Maeda jelezte az esetet a mérkőzés bírójának, és megmutatta neki a harapásnyomokat a bal alkarján.
Harapás miatt kizárták a versenyből a kínai dzsúdóst
A két dzsúdós körülbelül két percig várt, amíg videón visszanézték az esetet. Tang Jinget végül kizárták, így a japán Maeda lett a negyeddöntő győztese. A kínai dzsúdós először láthatóan nem értett egyet az ítélettel, nem sokkal később azonban kezet fogott Maedával, aki később az aranyérmet is megnyerte.
Maki Cukada, az aranyérmes japán versenyző edzője a mérkőzés után azt mondta, hogy Maeda karja úgy nézett ki, mintha bármelyik pillanatban eleredhetne belőle a vér.
„Nem beszéltünk arról, hogy fertőtleníteni kellene, de a harapásnyom nagyon jól látható és egyértelmű volt” – mondta az edző a The Digest című lapnak.
A megnyert döntő után a japán versenyző is felelevenítette az esetet.
„Nem igazán tudtam, mi fog történni, amikor szóltam a bírónak. Később kicsit fájt, de amikor felmentem a tatamira, beindult az adrenalin, és igazából már nem is nagyon éreztem, úgyhogy rendben volt”
– mondta a Reutersnek az aranyérmes Rin Maeda, aki a fináléban két vaza-arival győzte le a kazah Azhar Askhatot.