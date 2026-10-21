Október 17–18-án a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpont adott otthont a Buranits Ildikó által életre hívott Fitparádé jubileumi, 25. kiadásának. A kétnapos sportfesztiválon amatőr és profi testépítők, fitneszversenyzők, valamint számos más sportág képviselői mutatkoztak be. A hétvége egyik fő tétje a tíz meghirdetett profi kártya megszerzése volt, az esti nemzetközi profi versenyeken pedig a sportág élvonala is bemutatkozott.
A vasárnap esti program egyik csúcspontját a profi bikinifitness-verseny jelentette. A 32 fős nemzetközi mezőnyben Csicsay Viktória bizonyult a legjobbnak, aki így megismételte tavalyi budapesti győzelmét. A magyar versenyző néhány héttel korábban a világ legrangosabb testépítőversenyén, a Las Vegas-i Mr. Olympián a 13. helyen végzett, most pedig ismét győztesként ünnepelhetett. Csicsay a legjobb pózolónak járó különdíjat is elnyerte. Győzelmével kvalifikálta magát a 2027-es Bikini Olympiára, amelyen sorozatban harmadszor indulhat.
„Elképesztően boldog vagyok! Visszatérő nyertesként ez mindig nagyon-nagyon nehéz, hiszen óriási nyomás van a versenyzőn, hogy teljesítenie kell, hoznia kell ugyanazt, amit tavaly" – mondta a címvédés után.
A vasárnapi nemzetközi profi versenyeken összesen 53 sportoló, köztük nyolc magyar indult. A férfiak Classic Physique kategóriájában Nagy Richárd hetedik lett. A profi mezőnyben ott volt a közösségi médiában is rendkívül népszerű, mintegy 172 ezer Instagram-követővel rendelkező Bernáth Odett is, aki a legjobb 16 között végzett. A férfiak Classic Physique profi versenyét az olasz Andrea Mammoli nyerte, aki az idei Mr. Olympián a tizedik helyen végzett kategóriájában.
A hétvége egyik legnagyobb magyar sikere Szabó Tamás nevéhez fűződik. A szentesi testépítő szombaton még másodikként zárt, egy nappal később azonban fordult a kocka: a vasárnapi Pro Qualifier nehézsúlyú mezőnyében győzött, és megszerezte az IFBB Pro League profi kártyáját. A sikerhez egyetlen nap alatt is változtatnia kellett a formáján: másfél kilogrammal könnyebben, szárazabban tért vissza a színpadra. A Fitneszportálnak adott helyszíni interjújában elmondta, hogy a profi kártya megszerzésével még korántsem ért véget az útja. A következő nagy célja már a Mr. Olympia.
„Most kell majd jól megizmosodni!" – fogalmazott a friss profi, aki tisztában van azzal, hogy a világ legjobbjai között már egészen más követelményeknek kell megfelelnie.
Sikeres volt a jubileumi Fitparádé
Szabó Tamással együtt összesen négy magyar versenyző szerzett IFBB Pro League profi kártyát a jubileumi Fitparádén. Gergely Rebeka bikini kategóriában, Kovács-Sárkány Kincső Fit Modelben, Herczeg Gyöngyi pedig Figure kategóriában harcolta ki a profi státuszt. Óriási sikernek tekinthető, hogy Gergely Rebeka friss profiként rögtön az első kihívásba került a nemzetközi profi mezőnyben, és a hetedik helyen végzett.
A Bikini Pro kategória első nyolc helyezettje között így összesen négy magyar szerepelt: a győztes Csicsay Viktória és a hetedik Gergely Rebeka mellett Kátai Luca az ötödik, Kovács Dorottya pedig a nyolcadik helyet szerezte meg. A Fitparádé egyik legmeghatóbb története Kellner Andreáé volt, aki hét évvel ezelőtt már készült a rendezvényre, de súlyos egészségügyi problémái miatt végül nem tudott elindulni. Korábban táplálkozási zavarokkal, köztük bulimiával és anorexiával is küzdött, egy verseny után pedig kórházba került. Hosszú évekbe telt, mire rendezni tudta az étkezéshez és saját testéhez fűződő viszonyát. Idén végre megvalósult a régi álma: nemcsak színpadra állhatott, hanem két bronz- és egy ezüstérmet is szerzett.
A szombati megmérettetésen kis híján elsírta magát, amikor meglátta az érte szurkoló barátait.
Megláttam a barátaimat együtt, és azt éreztem, hogy Jézusom, nem sírhatok, mert lejön a gyönyörű sminkem!
– mesélte nevetve.
Győri Anikó története ugyancsak túlmutat a versenyeredményeken. A sportoló 26 évvel ezelőtt egy súlyos autóbalesetben elveszítette a bal lábát, később azonban visszatért a sporthoz, és a saját kategóriájában világbajnoki címet is szerzett. A jubileumi Fitparádén az 50 év feletti bikiniversenyzők között harmadik lett, a speciális kategóriában pedig egyedüli indulóként győzött. Különösen sokat jelentett számára a szereplés, mert pályafutása tizedik versenyét ünnepelte, ráadásul éppen ott, ahol egykor elkezdett versenyezni.
Anikó civilben festőművész és lakberendező, aki a testépítésre is alkotótevékenységként tekint.
Nekem a testépítés a testem művészete. Itt nem ecsettel, hanem súlyokkal művészkedem
– fogalmazott.
A festészet legalább olyan fontos számára, mint a sport: gyakran este tízkor kezd dolgozni, és ha elkapja az ihlet, akár hajnal négyig is fest.
A jubileumi Fitparádé nemcsak a profi testépítésről és a bikinifitnessről szólt. A kétnapos rendezvény programjában többek között erőemelés, fekvenyomás, bothúzás, funkcionális fitnesz, légtorna és gyermekprogramok is szerepeltek.