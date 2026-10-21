Október 17–18-án a budapesti Dr. Koltai Jenő Sportközpont adott otthont a Buranits Ildikó által életre hívott Fitparádé jubileumi, 25. kiadásának. A kétnapos sportfesztiválon amatőr és profi testépítők, fitneszversenyzők, valamint számos más sportág képviselői mutatkoztak be. A hétvége egyik fő tétje a tíz meghirdetett profi kártya megszerzése volt, az esti nemzetközi profi versenyeken pedig a sportág élvonala is bemutatkozott.

Nagy sikert hozott a budapesti Fitparádé Fotó: Jonathan Moriau/Fitparádé

A vasárnap esti program egyik csúcspontját a profi bikinifitness-verseny jelentette. A 32 fős nemzetközi mezőnyben Csicsay Viktória bizonyult a legjobbnak, aki így megismételte tavalyi budapesti győzelmét. A magyar versenyző néhány héttel korábban a világ legrangosabb testépítőversenyén, a Las Vegas-i Mr. Olympián a 13. helyen végzett, most pedig ismét győztesként ünnepelhetett. Csicsay a legjobb pózolónak járó különdíjat is elnyerte. Győzelmével kvalifikálta magát a 2027-es Bikini Olympiára, amelyen sorozatban harmadszor indulhat.

„Elképesztően boldog vagyok! Visszatérő nyertesként ez mindig nagyon-nagyon nehéz, hiszen óriási nyomás van a versenyzőn, hogy teljesítenie kell, hoznia kell ugyanazt, amit tavaly" – mondta a címvédés után.

A vasárnapi nemzetközi profi versenyeken összesen 53 sportoló, köztük nyolc magyar indult. A férfiak Classic Physique kategóriájában Nagy Richárd hetedik lett. A profi mezőnyben ott volt a közösségi médiában is rendkívül népszerű, mintegy 172 ezer Instagram-követővel rendelkező Bernáth Odett is, aki a legjobb 16 között végzett. A férfiak Classic Physique profi versenyét az olasz Andrea Mammoli nyerte, aki az idei Mr. Olympián a tizedik helyen végzett kategóriájában.

A hétvége egyik legnagyobb magyar sikere Szabó Tamás nevéhez fűződik. A szentesi testépítő szombaton még másodikként zárt, egy nappal később azonban fordult a kocka: a vasárnapi Pro Qualifier nehézsúlyú mezőnyében győzött, és megszerezte az IFBB Pro League profi kártyáját. A sikerhez egyetlen nap alatt is változtatnia kellett a formáján: másfél kilogrammal könnyebben, szárazabban tért vissza a színpadra. A Fitneszportálnak adott helyszíni interjújában elmondta, hogy a profi kártya megszerzésével még korántsem ért véget az útja. A következő nagy célja már a Mr. Olympia.