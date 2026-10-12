Fucsovics Márton számára a vártnál korábban ért véget a 2026-os teniszidény. A világranglistán jelenleg 134. helyen álló magyar játékos augusztus vége óta nem lépett pályára, miután váll- és derékproblémái miatt kénytelen volt szüneteltetni a versenyzést. A háromszoros ATP-tornagyőztes hétfőn az Instagram-oldalán jelentette be, hogy idén már biztosan nem tér vissza.

Fucsovics Mártont idén már biztosan nem láthatjuk teniszezni

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Fucsovics Márton kórházi ágyból jelentette be a rossz hírt

A 34 éves teniszező egy kórházi ágyon fekve készült fényképet osztott meg követőivel, amelyhez szomorú, ugyanakkor bizakodó üzenetet mellékelt.

A tervezettnél korábban ért véget a szezonom. Nem így akartam befejezni, de most a felépülésre, az újjáépítkezésre és arra összpontosítok, hogy erősebben térjek vissza. A munka nem áll meg. Köszönöm mindenkinek a támogatást!

– írta Fucsovics Márton a közösségi oldalán.

A magyar teniszező egyelőre nem közölt részleteket arról, hogy pontosan milyen kezelésen esett át, és a visszatérésének időpontja is kérdéses.

Fucsovics legutóbb augusztus végén, a US Open első fordulójában versenyzett, ahol három játszmában, 6:4, 6:4, 6:2-re kikapott a spanyol Daniel Meridától. A mérkőzés után őszintén beszélt arról, milyen nehéz időszakon megy keresztül.

Ahogyan arról korábban az Origo Sport is beszámolt, a nyíregyházi teniszező akkor a Magyar Tenisz Szövetség helyszíni interjújában elárulta, hogy az egész szezonját végigkísérő sérülések fizikailag és mentálisan is felőrölték. Több versenyt ki kellett hagynia, így megfelelő mérkőzésritmus nélkül érkezett a US Openre, ahol a szervahibák és a pontatlanságok is megnehezítették a dolgát.

„Meg kell most állnom, ezt pontosan tudom” – jelentette ki akkor Fucsovics, aki hozzátette, hogy a kihagyás időtartama egy hónaptól akár egy teljes évig is terjedhet.

A magyar teniszező hangsúlyozta, hogy a vállának és a derekának teljesen rendbe kell jönnie, és csak akkor szeretne ismét versenyezni, amikor fizikailag közel százszázalékos állapotban érzi magát. Ugyanakkor arról is beszélt, hogy egészségesen továbbra is képesnek tartja magát arra, hogy a világ száz legjobb játékosa között szerepeljen.