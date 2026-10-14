Jókívánságát küldte a fegyveres rablás áldozatává vált Gulácsi Péternek és családjának az olimpiai bajnok Csongrádi László, akit két éve loptak meg az otthonában. A korábbi kardvívó testközelből tapasztalta meg, hogy milyen az, amikor az ember házában megjelenik egy tolvaj az éjszaka közepén.

Az otthonában meglopott Csongrádi László olimpiai bajnok kardvívó üzent Gulácsi Péternek

Fotó: Kurucz Árpád

Gulácsi Péter fegyveres rablás áldozata lett

A Villarreal magyar kapusának, Gulácsi Péternek a spanyolországi otthonába fegyveres támadók törtek be, miközben a családjával együtt otthon tartózkodott. A helyi sajtó beszámolója szerint négy maszkos férfi fegyverrel fenyegette meg őket, egy széf kinyitását, valamint készpénzt és ékszerek átadását követelték. Úgy tudni, az elkövetők közel egy órán keresztül tartották rettegésben a családot, és végül két nagy értékű autóval távoztak a helyszínről. A kapus már csak akkor mert segítséget kérni, amikor megbizonyosodott arról, hogy a fegyveresek valóban elhagyták az otthonukat. A támadás során szerencsére senki sem szenvedett fizikai sérülést.

Gulácsi Péter fegyveres rablás áldozata lett

Fotó: Ulrik Pedersen / NurPhoto via AFP

Csongrádi Lászlót az otthonában lopták meg

Két évvel ezelőtt az olimpiai bajnok kardvívó Csongrádi László otthonában jelent meg egy tolvaj az éjszaka közepén, és vitte el többek közt a szöuli olimpián szerzett aranyérmét.

Én viszonylag éberen alszom, és azt hittem, hogy szívemhölgye jött meg, mert neki volt egyedül kulcsa. Aztán láttam egy fényt, hőség volt, keresztben voltak nyitva az ajtók, ablakok, és azt is észrevettem, hogy van ott valaki. Először halkabban szóltam oda, majd másodszor már erőszakosabban. Fölpattantam és egy üveket kaptam a kezembe, elmentem pár lépést az ajtó felé, ahol egy másik tárgyat vettem a kezembe. Nem tudhattam, hogy ki az, vagy hány vannak. Gyorsan felkapcsoltam a lámpát, és láttam, hogy minden tárva nyitva van. Az ajtón keresztül rögtön észrevettem, hogy az érem nincs a helyén, mert a szemem egyből azt kereste. Megijedtem, kimentem a folyosóra, de onnan már nem mentem tovább, mert józan eszem van, akár lőfegyver, akár bármi lehet egy ilyen embernél. Ezután hívtam segítséget, a rendőrséget

– emlékezett vissza az Origo Sportnak a két évvel ezelőtt történtekre Csongrádi László, akinek szerencsére nem esett baja, de az olimpiai aranyérmét és még néhány apróságot elloptak tőle.

Akik ismerik az életemet, a felfogásomat, meg a gondolkodásomat, azok tudják, hogy nekem nagyon fontosak az emlékeim, a dolgaim, a tárgyaim, és hát ez az érem volt a cseresznye a tejszínhab tetején. Nem volt könnyű megélni, de az, amit a magyar rendőrség, a kerületi kapitány és a csapata véghezvittek... egy hétig harminc rendőr mozgott nálam, ezen kívül nyilván szerencse is kellett, hogy nyomot találjanak, de ott egy hétig mindenféle nyomrögzítés ment

– mesélte az olimpiai bajnok kardvívó, aki örömében sírva fakadt, amikor a rendőrök megtalálták és visszaadták neki az érmét. Csongrádi László úgy tudja, az elövető még most is a büntetését tölti.

Én csak azt üzenem Gulácsi Péternek és a családjának, hogy hála Istennek nem sérült meg senki, és minél hamarabb jussanak hozzá a saját dolgaikhoz, értékeikhez, mert ez nem egyszerű, én tudom. Egy kicsit lehet, hogy át kell nekik is értékelniük a körülményeiket, hogy nyugodtabban élhessenek

– fogalmazott a 67 éves Csongrádi László.