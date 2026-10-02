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A világ legjobbja volt, amikor egy tragédia mindent félbeszakított. Kulcsár Anita ma ünnepelné 50. születésnapját.

Ötvenedik születésnapját ünnepelné Kulcsár Anita, a magyar kézilabda egyik felejthetetlen alakja. Az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Európa-bajnok sportoló pályafutása csúcsán, mindössze 28 évesen vesztette életét egy tragikus autóbalesetben. Kulcsárt 2004-ben a világ legjobb női kézilabdázójának választották, alig néhány héttel később azonban bekövetkezett a tragédia, amely az egész magyar sportot megrázta.

Ma lenne 50 éves Kulcsár Anita (fehérben)
Ma lenne 50 éves Kulcsár Anita (fehérben) Fotó:  Nemzeti Sport

Kulcsár Anita halála: edzésre indult, de már soha nem érkezett meg

Kulcsár Anita 1976. október 2-án született Szerencsen, kézilabdázni pedig Nyíregyházán kezdett. Kivételes tehetsége hamar megmutatkozott, 1995-ben a Győri ETO-hoz került, amelynek színeiben hat éven át szerepelt. Innen 2001-ben Székesfehérvárra, a Cornexi-Alcoához vezetett az útja, majd 2004-ben a Dunaferrhez igazolt. Addigra már nem csupán a magyar kézilabda meghatározó alakja volt, hanem posztja nemzetközileg is elismert klasszisa.

A válogatottban 1996 novemberében mutatkozott be, és hamar alapemberré vált. Összesen 165 alkalommal lépett pályára a nemzeti csapatban, 403 gólt szerzett, és főszereplője volt a magyar női kézilabda egyik legsikeresebb időszakának. A 2000-es sydney-i olimpián ezüstérmet nyert, néhány hónappal később pedig Európa-bajnoki címet ünnepelhetett a válogatottal. 2003-ban újabb nagy siker következett, a horvátországi világbajnokságon ezüstéremig menetelt a magyar csapat.

Kulcsár pályafutása 2004-ben ért a csúcsra. A Dunaferr játékosaként magyar bajnok és Magyar Kupa-győztes lett, az év végén pedig megkapta a sportág egyik legrangosabb egyéni elismerését: a világ legjobb női kézilabdázójának választották. Mindössze néhány héttel később azonban olyan tragédia történt, amely az egész magyar sportéletet megrázta.

2005. január 19-én Sukoróról indult Dunaújvárosba, csapata edzésére. Velence és Pusztaszabolcs között, a 6207-es úton elvesztette uralmát az autója felett, a jármű egy fának ütközött, majd kigyulladt. Kulcsár Anita életét már nem lehetett megmenteni, mindössze 28 éves volt.

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Utolsó válogatott mérkőzését alig egy hónappal korábban, 2004. december 19-én játszotta. A budapesti Európa-bajnokságon Oroszország ellen lépett pályára, a magyar csapat pedig 29–25-ös győzelemmel zárta a találkozót. Akkor még senki sem sejthette, hogy Kulcsár Anita utoljára viseli a címeres mezt.

A világ legjobbjának választott kézilabdázó pályafutása éppen akkor szakadt félbe, amikor karrierje csúcsán járt. Kulcsár Anita 2026. október 2-án ünnepelné 50. születésnapját, neve és eredményei pedig több mint két évtizeddel a tragédia után is kitörölhetetlen részei a magyar kézilabda történetének.

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Galéria: Ma lenne 50 éves Kulcsár Anita – fotókon a tragikusan elhunyt kézilabdázó emléke
Fotó: Mediaworks
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Kulcsár Anita a magyar női kézilabda egyik legnagyobb alakja volt

 

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