Sokat vannak Magyarországon a Liu testvérek, sőt, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang tervei közt szerepel, hogy a felkészülésük jó részét a magyar válogatott rövidpályás gyorskorcsolyázókkal töltik majd. Erről a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség (MOKSZ) gyorsasági ágazatnak igazgatója, Bánhidi Ákos beszélt.

A Liu testvérek tervei közt szerepel, hogy a felkészülésük jó részét a magyar válogatott rövidpályás gyorskorcsolyázókkal töltik

Fotó: MTI/Kovács Tamás

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang akkor kerültek szóba, amikor a MOKSZ gyorsasági ágazatnak igazgatója a pénteken kezdődő rövidpályás gyorskorcsolyázók hétállomásos világkupa-sorozatával kapcsolatban nyilatkozott a Sporthíradóban. Bánhidi Ákos úgy véli, a juniorok versenyütközése miatt a világkupán még nem, de a januári Európa-bajnokságon már ki tud majd állítani egy erős váltót a magyar csapat.

A magyar válogatott kerete a világkupa-sorozat első két állomására: Somodi Maja Dóra

Végi Diána Laura

Jászapáti Péter

Moon Wonjun

Tiborcz Dániel

Wu Jia Wei Dávid

Magyarországon készülnek a Liu testvérek

Az interjú végén esett szót a Magyarországon sokat tartózkodó Liu fivérekről, akik magyar színekben nyertek aranyérmet a 2018-as téli olimpián az 5000 méteres férfi váltóval. Sőt, Liu Shaoang hazánk első egyéni téli olimpiai bajnoka lett négy évvel később 500 méteren. 2023-ban kínai színekre váltottak, miután jelezték az országváltási szándékukat a magyar szövetségnek. Most viszont újra a magyar válogatott tagjai közt tűnnek majd fel a testvérek, legalábbis a felkészüléseken.

Van kapcsolatunk a Liu testvérekkel, tényleg sokat vannak itthon. Sőt, terveikben szerepel, hogy sokat készülnének velünk együtt, a felkészülésük jó részét szeretnék velünk eltölteni. Ennek mi nagyon örülünk, hiszen az ő jelenlétük a jégen óriási motiváció a körülöttük lévő fiatalok számára

– idézi az M4 Sport Bánhidi Ákos szavait.