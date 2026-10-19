Szolnoki Mária, a magyar női tőrvívás kiemelkedő alakja 1947. június 16-án született Budapesten. Zuglóban nőtt fel, és nővére biztatására 1958-ban kezdett vívni a BVSC-ben. Később a Bp. Honvéd, majd 1965-től az Újpesti Dózsa versenyzőjeként folytatta pályafutását. Mestere, id. Somodi Lajos irányításával 1969 és 1978 között szerepelt a magyar válogatottban, és számos nemzetközi sikert ért el.

Az 1969-es világbajnokságon csapatbronzérmet szerzett, két évvel később, a bécsi vb-n ezüstérmes lett a válogatottal, egyéniben pedig az ötödik helyen végzett. Az 1972-es müncheni olimpián a magyar női tőrcsapat tagjaként ezüstérmet nyert. A következő évben világbajnoki címet ünnepelhetett társaival, 1974-ben és 1975-ben pedig újabb világbajnoki ezüstérmekkel gazdagodott. Az 1974-es vb-n egyéniben a negyedik helyet szerezte meg. Az Újpesti Dózsával tízszeres országos csapatbajnok, 1977-ben egyéni magyar bajnok lett.

1979-ben visszavonult a válogatottságtól, de nem szakadt el a sportágtól. Üzemgazdászi diplomája mellett a Testnevelési Főiskolán szakedzői képesítést szerzett, majd az Újpesti Dózsánál, a juniorválogatott mellett és a Vasasnál dolgozott edzőként. Egykori csapattársaival, barátnőivel később is szoros kapcsolatot ápolt. Emlékét a Magyar Vívó Szövetség és a sportág közössége tisztelettel őrzi.