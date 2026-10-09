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Egyre több jel utal arra, hogy hamarosan újra fontos versenyen láthatjuk a magyar úszósport egyik legnagyobb sztárját. Milák Kristóf pekingi szerepléséről már a szövetségi kapitány is biztatóan nyilatkozott, miközben a klasszis hosszabb távú terveiről is új részletek derültek ki.

Milák Kristóf jövője az elmúlt években többször is komoly találgatásokra adott okot, most azonban minden korábbinál biztatóbb hírek érkeztek a kétszeres olimpiai bajnokról. Míg néhány nappal ezelőtt még kérdéses volt, hogy a magyar klasszis vállalja-e a szereplést az év végi pekingi rövidpályás világbajnokságon, Sós Csaba szövetségi kapitány arról beszélt, hogy információi szerint Milák Kristóf szándékozik rajthoz állni Kínában. Ráadásul a szakember a 2028-as Los Angeles-i olimpiával kapcsolatban is sokatmondó kijelentést tett.

Hírek szerint Milák Kristóf is versenyezhet a pekingi rövidpályás úszó-világbajnokságon
Hírek szerint Milák Kristóf is versenyezhet a pekingi rövidpályás úszó-világbajnokságon
Fotó: Jonathan Nackstrand / AFP

Sós Csaba fontos híreket árult el Milák Kristófról

Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, a magyar úszóválogatott nagy része nem vesz részt a december 1. és 6. között rendezendő pekingi rövidpályás világbajnokságon. A válogatott versenyzőinek többsége inkább az austini US Openen szerepel majd, Kós Hubert azonban biztosan elutazik Kínába. Milák Kristóf számára ugyancsak nyitva hagyták a pekingi indulás lehetőségét, ám akkor még úgy lehetett tudni, hogy a végső döntést magának az olimpiai bajnoknak kell meghoznia.

Sós Csaba a IX. Sport és Innováció konferencián beszélt a magyar úszók helyzetéről és a Los Angeles-i olimpia felé vezető útról. A szövetségi kapitány előadásának végén az idei rövidpályás világbajnokságra is kitért.

Úgy tudom, hogy Milák Kristóf is szándékozik versenyezni

– mondta a magyar úszóválogatott kapitánya, miután azt is megerősítette, hogy Kós Hubert biztosan ott lesz Pekingben.

Sós Csaba ráadásul nemcsak az év végi versenyről beszélt. A szakember Milák hosszabb távú terveiről is biztató hírt osztott meg, amikor kijelentette: értesülése szerint az olimpiai bajnok „a maga módján” fel fog készülni a 2028-as Los Angeles-i olimpiára.

Milák esetében ennek különösen nagy jelentősége van, hiszen az elmúlt években többször is nehéz volt előre látni, milyen versenyeken indul, illetve hogyan alakul a felkészülése. A medencében ugyanakkor újra és újra bizonyította, hogy még hosszabb kihagyások után is képes a legmagasabb szinten teljesíteni.

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