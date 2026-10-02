Különleges helyzetbe került Milák Kristóf az év végére: miközben a magyar úszóválogatott szinte teljes egésze kihagyja a decemberi rövidpályás világbajnokságot, az olimpiai bajnok előtt nyitva hagyták a pekingi szereplés lehetőségét. Kós Hubert biztosan ott lesz a kínai fővárosban, Miláknak viszont még döntenie kell arról, hogy vállalja-e az indulást. A válogatott többi tagja eközben más utat választ, és a világbajnoksággal szinte egy időben rendezett austini US Openen áll rajthoz

Milák Kristóf maga dönthet a világbajnoki szereplésről

Fotó: Benjamin Vodant / Hans Lucas via AFP

Milák Kristóf maga dönthet a világbajnoki szereplésről

Sós Csaba, a medencés úszóválogatott szövetségi kapitánya a Nemzeti Sportrádió A víz összeköt című műsorában beszélt a magyar csapat év végi programjáról. Elmondása szerint Kós Hubert biztos résztvevője lesz a december 1. és 6. között rendezendő rövidpályás világbajnokságnak.

Milák Kristóf helyzete valamelyest eltér: az olimpiai bajnok számára adott a lehetőség, hogy Kóshoz hasonlóan Pekingben versenyezzen, a döntést azonban neki kell meghoznia.

Ez azért is érdekes, mert a magyar válogatott többi tagja – a legfiatalabb versenyzőket leszámítva – nem a világbajnokságon, hanem a december 2. és 5. között Austinban rendezendő nagymedencés US Openen áll rajthoz. A döntés hátterében elsősorban szakmai szempontok állnak. Sós Csaba szerint a pekingi világbajnokság időpontja és helyszíne nem illeszkedik ideálisan a felkészülésbe. A jelentős időeltolódás és az akklimatizáció miatt értékes edzésmunka eshet ki.

Kós esetében ugyanakkor különösen indokolt a pekingi szereplés: 100 és 200 méter háton is ő tartja a rövidpályás világcsúcsot, így a világbajnokság egyik meghatározó magyar indulója lehet. Milák előtt ezzel szemben választási lehetőség áll. Miközben a válogatott jelentős része az Egyesült Államokban folytatja a felkészülést és versenyzést, ő megkapta a lehetőséget arra, hogy Kós mellett képviselje Magyarországot Pekingben.