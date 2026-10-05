A szerb Novak Djokovics legutóbb 2008-ban kapott ki Pekingben, amikor az olimpiai játékok elődöntőjében Rafael Nadaltól szenvedett vereséget.

A szerb Novak Djokovics történelmet írt Pekingben

Fotó: Ju Huanzong / Xinhua via AFP

A szerb teniszklasszis azóta sorozatban 32 megnyert mérkőzésnél jár a kínai fővárosban.

A 39 éves Djokovics minden idők egyik legeredményesebb férfi teniszezőjeként már nem sok megdöntendő rekordot tudhat maga előtt. Ennek ellenére ezen a hétvégén Pekingben újabbat állított fel, ráadásul az év legnagyobb győzelmét aratta azóta, hogy az Australian Open elődöntőjében egy szenzációs összecsapáson legyőzte az olasz Jannik Sinnert.

Meddig tarthat Novak Djokovics szenzációs sorozata?

Djokovics vasárnap a US Open címvédőjét, a német Alexander Zverevet legyőzve beállította az open era rekordját: egy egyéni versenyen immár a szerb klasszis rendelkezik a leghosszabb veretlenségi sorozattal. A korábbi rekordot a spanyol Rafael Nadal tartotta, aki 31 mérkőzésen át maradt veretlen a Roland Garroson.

Djokovics Pekingben jelenleg 32–0-s mérlegnél jár, a torna pedig folytatódik.

Djokovics egyébként már egy ideje tartja azt a rekordot is, amely szerint egy adott tornán ő nyerte meg a legtöbb mérkőzést vereség nélkül. A visszavonult osztrák sztár, Thomas Muster 20–0-s mérleget produkált a mexikói nyílt bajnokságon Mexikóvárosban – a tornát ma már Acapulcóban rendezik.

Djokovics pekingi tenisztornán elért mérlege úgy tűnt, biztonságban van, egészen addig, amíg úgy nem döntött, hogy 11 év kihagyás után visszatér a 2026-os kiírásra.

Ha valamit megtanulhatott róla a teniszvilág az elmúlt években, az az, hogy Djokovics nem elégedett korábbi sikereivel, és egyáltalán nem vonzza az a gondolat, hogy pályafutását ereje teljében, a csúcson hagyja abba.

Pályafutása egyik legjobb pillanatát talán a 2024-es párizsi olimpia döntőjében élte át, amikor legyőzte a spanyol Carlos Alcarazt minden idők egyik legjobb, két nyert szettig tartó mérkőzésén.

Novak Djokovics a párizsi olimpián ért fel a csúcsra

Fotó: Jack Guez / AFP

A győzelemmel Djokovics megszerezte azt az egyetlen trófeát, amely addig hiányzott a gyűjteményéből, és ezzel teljesítette a Golden Slamet, vagyis azt, hogy egy játékos megnyeri mind a négy Grand Slam-tornát (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open), és ráadásul az olimpiai aranyérmet is.

Erre korábban mindössze Nadal, Steffi Graf, Serena Williams és Andre Agassi volt képes.

Djokovics ekkor 37 éves volt. Ha létezett volna tökéletes pillanat a visszavonulásra, akkor ez lett volna az. A szerb teniszklasszis azonban ehelyett az elmúlt két évben továbbra is rendületlenül játszott. Djokovics elképesztő győzelmeket aratott, és voltak fájdalmas vereségei is, miközben azon egyensúlyozott, hogy lehetőleg a csúcson fejezze be pályafutását.