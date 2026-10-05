A szerb Novak Djokovics legutóbb 2008-ban kapott ki Pekingben, amikor az olimpiai játékok elődöntőjében Rafael Nadaltól szenvedett vereséget.
- A szerb teniszklasszis azóta sorozatban 32 megnyert mérkőzésnél jár a kínai fővárosban.
A 39 éves Djokovics minden idők egyik legeredményesebb férfi teniszezőjeként már nem sok megdöntendő rekordot tudhat maga előtt. Ennek ellenére ezen a hétvégén Pekingben újabbat állított fel, ráadásul az év legnagyobb győzelmét aratta azóta, hogy az Australian Open elődöntőjében egy szenzációs összecsapáson legyőzte az olasz Jannik Sinnert.
Meddig tarthat Novak Djokovics szenzációs sorozata?
Djokovics vasárnap a US Open címvédőjét, a német Alexander Zverevet legyőzve beállította az open era rekordját: egy egyéni versenyen immár a szerb klasszis rendelkezik a leghosszabb veretlenségi sorozattal. A korábbi rekordot a spanyol Rafael Nadal tartotta, aki 31 mérkőzésen át maradt veretlen a Roland Garroson.
- Djokovics Pekingben jelenleg 32–0-s mérlegnél jár, a torna pedig folytatódik.
Djokovics egyébként már egy ideje tartja azt a rekordot is, amely szerint egy adott tornán ő nyerte meg a legtöbb mérkőzést vereség nélkül. A visszavonult osztrák sztár, Thomas Muster 20–0-s mérleget produkált a mexikói nyílt bajnokságon Mexikóvárosban – a tornát ma már Acapulcóban rendezik.
Djokovics pekingi tenisztornán elért mérlege úgy tűnt, biztonságban van, egészen addig, amíg úgy nem döntött, hogy 11 év kihagyás után visszatér a 2026-os kiírásra.
Ha valamit megtanulhatott róla a teniszvilág az elmúlt években, az az, hogy Djokovics nem elégedett korábbi sikereivel, és egyáltalán nem vonzza az a gondolat, hogy pályafutását ereje teljében, a csúcson hagyja abba.
Pályafutása egyik legjobb pillanatát talán a 2024-es párizsi olimpia döntőjében élte át, amikor legyőzte a spanyol Carlos Alcarazt minden idők egyik legjobb, két nyert szettig tartó mérkőzésén.
A győzelemmel Djokovics megszerezte azt az egyetlen trófeát, amely addig hiányzott a gyűjteményéből, és ezzel teljesítette a Golden Slamet, vagyis azt, hogy egy játékos megnyeri mind a négy Grand Slam-tornát (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon, US Open), és ráadásul az olimpiai aranyérmet is.
- Erre korábban mindössze Nadal, Steffi Graf, Serena Williams és Andre Agassi volt képes.
Djokovics ekkor 37 éves volt. Ha létezett volna tökéletes pillanat a visszavonulásra, akkor ez lett volna az. A szerb teniszklasszis azonban ehelyett az elmúlt két évben továbbra is rendületlenül játszott. Djokovics elképesztő győzelmeket aratott, és voltak fájdalmas vereségei is, miközben azon egyensúlyozott, hogy lehetőleg a csúcson fejezze be pályafutását.
És így jutottunk el a vasárnap estéhez, amikor a pekingi Diamond Stadionban 15 ezer tomboló szurkoló segítette Djokovicsot abban, hogy fordítson a világranglista második helyén álló Zverev ellen. A német elképesztően jól szervált, és megnyerte az első szettet, de nem tudta megakadályozni, hogy a 24-szeres Grand Slam-bajnok megszerezze azt, amiért Pekingbe érkezett. Zverev mindössze egyszer, az első játékban brékelte Djokovicsot.
A szerb klasszis mindössze kétszer vette el Zverev adogatását: egyszer a második szett megnyeréséhez, egyszer pedig a mérkőzés megnyeréséhez. A második meccslabdánál – az elsőt egy 27 ütéses labdamenet végén vesztette el – Zverev egy kemény tenyerest ütött a hálóba, és ezzel megadta magát Djokovicsnak, aki Pekingben kis túlzással már mozdíthatatlan tárgynak számít.
Djokovics egész mérkőzésen igyekezett a lehető legegyenesebben tartani a labdameneteket, megakadályozva Zverevet abban, hogy oldalról oldalra mozgassa őt, és szögeket alakítson ki.
„Az ilyen pillanatokért játszom és versenyzek még mindig. Nyilvánvalóan óriási motivációt jelent, amikor jól érzed magad, és egy szinten tudsz versenyezni a világ legjobb játékosaival” – mondta a szerb teniszező.
Ezek azok a pillanatok, amelyek minden teniszező álmait meghatározzák
– tette hozzá.
Péntek este is hasonló helyzetben volt, amikor a közönség egy másik fordításhoz segítette a Pu Jün-csaoke elleni mérkőzésen. A kínai játékos teljes joggal gondolhatta, hogy ő lesz a hazai közönség kedvence.
Ehelyett a „Gyerünk, Novak!” skandálás visszhangzott egészen késő estig, és ez a második szett közepén óriási energiát adott Djokovicsnak. Akkor úgy tűnt, hogy a sorozat – Djokovics hirtelen fogyatkozó állóképességével együtt – veszélybe kerülhet.
A szerb teniszező elmondta, hogy ebben a szezonban egy olyan egészségi problémával küzd, amelyet nem kívánt megnevezni, és amely miatt egyre kevesebb energiája marad a pályán. Azt is mondta, hogy nem tudja, képes lesz-e megoldani a problémát.
A harmadik szettben valahogy áttörtem. Jobban éreztem magam. A második szett vége felé és az egész harmadik játszmában frissebbnek éreztem magam, mint a mérkőzés elején
– mondta Djokovics a kínai játékos elleni győzelme után.
Aznap esti jutalma az volt, hogy egy újabb rekordban osztozott legnagyobb riválisával.
Rafael Nadal 2009-es párizsi veresége – amikor a svéd Robin Söderlingtől kapott ki – 31 győzelem után következett be. Djokovics vasárnapi jutalma pedig az, hogy egyedül rekorder lett.
„11 év után természetesen szeretném tovább folytatni a sorozatot” – mondta Djokovics.
Nadal a pályafutását 112–4-es mérleggel zárta a francia nyílt teniszbajnokságon. A „salakkirály” a spanyol játékosok hosszú sorának tagja, akik ezen a borításon nőttek fel és váltak kiválóvá, ráadásul Nadal játékának adottságai tökéletesen illettek a salakhoz.
Djokovics kínai kiválósága is érthető, tekintettel arra, hogy a modern korszak legjobb keménypályás játékosának számít, ám ezen a borításon összességében körülbelül 84 százalékos a győzelmi aránya.
- Az Australian Openen – amelyet tízszer nyert meg – ez 91 százalék, ugyanúgy, mint a Sanghaj Mastersen.
Pekingben és Sanghajban ráadásul gyakran forró és párás az idő. Djokovics pedig ki nem állhatja a forró és párás körülményeket.
Ennek ellenére régóta beszél arról, mennyire otthonosan érzi magát Kínában, annak ellenére, hogy a Balkánról származik. Megtanult társalgási szinten mandarinul is, ami körülbelül a nyolcadik vagy kilencedik nyelv, amelyen valamilyen szinten meg tud szólalni.
Djokovics egyszerre képes mélyen kötődni a hazájához, és közben végtelenül kíváncsinak lenni a világra. A The Athletic azt írja, hogy a hét elején például tai chit gyakorolt a pekingi Nyári Palota tava mellett. A vízzel történő kalligráfiát is kipróbálta, és kínai karakterekkel írta le a nevét.
A torna előtt Djokovics azt mondta, pályafutásának ezen szakaszában már csak olyan helyeken akar játszani, ahol élvezi a hangulatot, ahol korábban sikeres volt, és ahol a szurkolók meleg fogadtatásban részesítik.
Azt is hangsúlyozta, hogy nem azért érkezett Pekingbe, hogy csupán élvezze a játékot. Erre ott vannak a bemutató mérkőzések.
Ha veszít, hát veszít. A rekord lenyűgöző. De nem ez a lényeg.
Őszintén szólva ez az év különböző okok miatt küzdelmes volt, de még mindig itt vagyok. Még mindig küzdök, még mindig megdolgoztatom a fiatalokat a pénzükért. Egyszerűen örülök, hogy végig tudtam csinálni
– mondta Djokovics a Zverev elleni győzelme után.
A hétfői elődöntőben Djokovics ellenfele az orosz Danyiil Medvegyev lesz.