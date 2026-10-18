Győzött élete egyik legfontosabb mérkőzésén, mégsem kapta meg azt, amiért Las Vegasba utazott. Növényi Norbert Jr. egyhangú pontozással múlta felül Theo Haiget a Dana White's Contender Seriesben, UFC-szerződést azonban nem kapott. A magyar MMA-harcos néhány héttel a drámai este után az Origo Sportnak részletesen elárulta, mi történt vele a mérlegelés után, miért fogyott el szinte teljesen az ereje már a mérkőzés elején, és azt is, hogy a harmadik menetben maga is pontosan tudta: a győzelem nem lesz elég a szerződéshez. Növényi ugyanakkor egyáltalán nem tett le a UFC-ről – sőt, akár már rövid időn belül újabb óriási lehetőség nyílhat előtte.

Növényi Norbert Jr. nem mondott le a UFC-ről

Fotó: DWCS/X

Növényi Norbert Jr. már a ketrecben tudta, hogy elúszott a UFC-szerződés

Növényi Norbert Jr. szeptemberben karrierje egyik legnagyobb lehetőségét kapta meg. A magyar harcos Las Vegasban, a Dana White's Contender Series főmérkőzésén lépett ketrecbe Theo Haig ellen és a győzelem összejött. Növényi mindhárom pontozónál 29–28-ra nyert, Dana White azonban végül nem kínált neki szerződést. Különösen fájóvá tette a döntést, hogy az este során olyan versenyzők is megkapták a lehetőséget, akik elveszítették a mérkőzésüket. Növényi közvetlenül a meccs után már jelezte, hogy valami nagyon nem volt rendben a szervezetével, az Origo Sportnak pedig most részletesebben is elárulta, hogy a problémák már az edzőtábor alatt elkezdődtek, és végül a mérkőzésen is komoly hatással voltak a teljesítményére.

Már akkor sem volt teljesen rendben a hasam, de nem gondoltam, hogy ebből komoly probléma lehet. Visszanézve ezt nekem és a dietetikusomnak is jobban kellett volna tudnom

– mondta Növényi Norbert Jr az Origo Sportnak.

A magyar MMA-harcos elmondása szerint a fogyással ezúttal sem volt gond. A mérlegelés előtt nagyjából húsz kilogrammot adott le, ezt követően azonban megkezdődött az a folyamat, amely végül kis híján az egész mérkőzését tönkretette. A visszatöltés során komoly problémák jelentkeztek, amelyek végül a mérkőzésére is rányomták a bélyegüket.

Ahogy elkezdtem visszatölteni, rögtön puffadt a hasam. Négy órával a mérlegelés után úgy néztem ki, mintha terhes lennék. A meccs előtti éjszaka nem tudtam aludni, a mérkőzés napján pedig vizet sem bírtam inni. A meccsen teljesen kiment belőlem az energia, amikor az első komolyabb birkózás után felálltam. Nem éreztem rendesen a kezeimet és a lábaimat, tényleg csak a szívem és az agyam vitt tovább. Tudtam, hogy mit kellene csinálnom, és azt is, hogy ki tudom ütni, de azon az estén a testem egyszerűen nem tudta végrehajtani azt, amit fejben szerettem volna. Nekem van egy nagyon jellegzetes, ugrálós stílusom, amit normális esetben az egész meccsen végig tudok csinálni. Ezen a mérkőzésen viszont már az első menet után sem bírtam ugrálni”

– mondta Növényi.