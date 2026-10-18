Győzött élete egyik legfontosabb mérkőzésén, mégsem kapta meg azt, amiért Las Vegasba utazott. Növényi Norbert Jr. egyhangú pontozással múlta felül Theo Haiget a Dana White's Contender Seriesben, UFC-szerződést azonban nem kapott. A magyar MMA-harcos néhány héttel a drámai este után az Origo Sportnak részletesen elárulta, mi történt vele a mérlegelés után, miért fogyott el szinte teljesen az ereje már a mérkőzés elején, és azt is, hogy a harmadik menetben maga is pontosan tudta: a győzelem nem lesz elég a szerződéshez. Növényi ugyanakkor egyáltalán nem tett le a UFC-ről – sőt, akár már rövid időn belül újabb óriási lehetőség nyílhat előtte.
Növényi Norbert Jr. már a ketrecben tudta, hogy elúszott a UFC-szerződés
Növényi Norbert Jr. szeptemberben karrierje egyik legnagyobb lehetőségét kapta meg. A magyar harcos Las Vegasban, a Dana White's Contender Series főmérkőzésén lépett ketrecbe Theo Haig ellen és a győzelem összejött. Növényi mindhárom pontozónál 29–28-ra nyert, Dana White azonban végül nem kínált neki szerződést. Különösen fájóvá tette a döntést, hogy az este során olyan versenyzők is megkapták a lehetőséget, akik elveszítették a mérkőzésüket. Növényi közvetlenül a meccs után már jelezte, hogy valami nagyon nem volt rendben a szervezetével, az Origo Sportnak pedig most részletesebben is elárulta, hogy a problémák már az edzőtábor alatt elkezdődtek, és végül a mérkőzésen is komoly hatással voltak a teljesítményére.
Már akkor sem volt teljesen rendben a hasam, de nem gondoltam, hogy ebből komoly probléma lehet. Visszanézve ezt nekem és a dietetikusomnak is jobban kellett volna tudnom
– mondta Növényi Norbert Jr az Origo Sportnak.
A magyar MMA-harcos elmondása szerint a fogyással ezúttal sem volt gond. A mérlegelés előtt nagyjából húsz kilogrammot adott le, ezt követően azonban megkezdődött az a folyamat, amely végül kis híján az egész mérkőzését tönkretette. A visszatöltés során komoly problémák jelentkeztek, amelyek végül a mérkőzésére is rányomták a bélyegüket.
Ahogy elkezdtem visszatölteni, rögtön puffadt a hasam. Négy órával a mérlegelés után úgy néztem ki, mintha terhes lennék. A meccs előtti éjszaka nem tudtam aludni, a mérkőzés napján pedig vizet sem bírtam inni. A meccsen teljesen kiment belőlem az energia, amikor az első komolyabb birkózás után felálltam. Nem éreztem rendesen a kezeimet és a lábaimat, tényleg csak a szívem és az agyam vitt tovább. Tudtam, hogy mit kellene csinálnom, és azt is, hogy ki tudom ütni, de azon az estén a testem egyszerűen nem tudta végrehajtani azt, amit fejben szerettem volna. Nekem van egy nagyon jellegzetes, ugrálós stílusom, amit normális esetben az egész meccsen végig tudok csinálni. Ezen a mérkőzésen viszont már az első menet után sem bírtam ugrálni”
– mondta Növényi.
Növényinek menet közben ezért teljesen át kellett alakítania a taktikáját. Mivel attól tartott, ha Haig a földre viszi, a kimerültség miatt már nem lesz ereje felállni, inkább ő kezdeményezte a birkózást. Ezzel a taktikával végül bebiztosította a győzelmet, ugyanakkor Növényi már a harmadik menetben tisztában volt azzal, hogy a teljesítménye valószínűleg nem lesz elég a UFC-szerződéshez.
„Már a harmadik menetben tudtam, hogy nem fogok szerződést kapni, de akkor az volt a legfontosabb, hogy megnyerjem a meccset. Annyira fáradt voltam, hogy úgy voltam vele: nem engedhetem, hogy ez a srác levigyen, inkább én viszem le őt. Igazából már úgy mentem be a mérkőzésre, ha nem ütöm ki ezt a srácot, akkor valószínűleg nem kapok szerződést”
A Contender Seriesben ugyanis önmagában a győzelem sem jelent automatikus belépőt a UFC-be, így Növényi a siker ellenére sem tudott igazán felszabadultan ünnepelni.
Már ahogy lejöttem a meccsről, nagyon szomorú voltam. A UFC-nél dolgozók kérdezték is, hogy miért vagyok ennyire letört, hiszen megnyertem a meccset. Azt mondtam nekik, hogy azért, mert tudom, milyen szintű vagyok, tudom, mire vagyok képes, és amit azon az estén mutattam, az egyáltalán nem az volt.
A szerződés elmaradása kapcsán Növényi egy másik, jóval kényesebb körülményt is megemlített. Szerinte a történetnek lehetett egyfajta „politikai része” is, bár hangsúlyozta, ezt legfeljebb kisebb tényezőnek tartja, és elsősorban saját magát okolja azért, hogy nem tudott meggyőzőbb teljesítményt nyújtani. A magyar harcos jó barátja és edzőtársa Michael „Venom” Page, akinek az utóbbi időszakban korántsem volt felhőtlen a viszonya a UFC-vel. A brit sztár 5–1-es mérleggel zárta UFC-pályafutását, a szervezet mégsem hosszabbította meg a szerződését. Könnyen lehet, hogy azért, mert Page korábban a harcosok fizetését is nyilvánosan kritizálta. Sőt, később azt is sérelmezte, ahogyan a UFC kezelte a távozását.
Növényi szerint mindez azért lehet érdekes az ő történetében, mert a Las Vegas-i bevonulása alatt is hangsúlyosan megjelent a Page-dzsel való kapcsolata. A 27 éves magyar harcos ugyanakkor nem szeretne összeesküvést látni a történtek mögött, és azt sem állítja, hogy Page miatt maradt volna le a szerződésről. Sokkal inkább úgy tekint erre, mint a számos körülmény egyikére, amely szerinte szerepet játszhatott a döntésben.
Növényi szerint a UFC ajtaja azonban továbbra is nyitva áll előtte, és ebben a sportágban egyáltalán nem ritka, hogy valaki nem a Contender Seriesből, hanem egy későbbi beugróval vagy más úton kerül be a szervezetbe.
Az is lehet, hogy holnap felhívnak, hogy kell valaki rövid határidővel. Az is lehet, hogy a menedzsmentem és az edzőim elintézik, hogy bekerüljek egy undercardra. Ez bárhogyan alakulhat.
Erre számos példát látott már saját környezetében is. Olyan versenyzőt is ismer, aki kétszer sem kapott szerződést a Contender Seriesben, majd rövid határidővel beugróként mégis bekerült a UFC-be. Más pedig vereséget szenvedett a sorozatban, később mégis közvetlenül szerződtette a szervezet.
Akik nem ismerik annyira ezt a sportot, azok azt gondolják, hogy ez a világvége. Pedig egyáltalán nem az. Rengeteg különböző módon be lehet kerülni
- fejtette ki a magyar ketrecharcos, aki hozzátette: „Most el kell döntenem, mit akarok. Kaptam pár nagyon komoly ajánlatot, amelyek hosszú távon is jók lehetnek nekem. Viszont, ha aláírok egy másik szervezethez, lehet, hogy ott kell maradnom. Ez mindig a szervezettől és a szerződéstől függ.”
Egy dolog azonban biztos: szeretne mielőbb újra ketrecbe lépni, és a következő felkészülésében már a Las Vegasban elkövetett hibák kijavítása is kiemelt szerepet kap.
Akarok még egy meccset azért is, hogy kipróbáljak egy új dietetikust, lássuk, hogyan tudunk együtt dolgozni, főleg a visszatöltéssel. Remélem, decemberben vagy januárban már tudok meccselni, utána pedig az év első felében szeretnék még egyet. Remélem, hogy az már a UFC-ben vagy egy másik nagy szervezetnél lesz.
Növényi Norbert Jr.: Nem nagyon hallgatok a tanácsaira
A pályafutásáról természetesen édesapjával is beszélt, Növényi azonban elárulta, hogy a UFC-vel kapcsolatos döntéseiben nem igazán tőle kér tanácsot.
Igazából nem nagyon kérem ki a tanácsát ezekben a dolgokban. Őszintén szólva nem is nagyon tudna mit mondani, mert ő sem annyira érti, hogyan működik ez az egész. Más sportág, teljesen más világ. Persze felhívott, beszéltünk, elmondja, amit gondol, de ő is tudja, hogy nem nagyon hallgatok a tanácsaira. Ezzel már megbékélt
– mondta nevetve Növényi.
A Las Vegas-i este így különös helyet foglal el Növényi Norbert Jr. pályafutásában. Megnyerte élete egyik legfontosabb mérkőzését, mégsem kapta meg azt a szerződést, amelyért az Egyesült Államokba utazott. Néhány héttel később azonban már nem lezárt történetként tekint a történtekre: tudja, mi siklott félre, több komoly lehetőség is áll előtte, a UFC-ről pedig továbbra sem mondott le.