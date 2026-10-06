Magyarország is ott van a 2036-os nyári olimpia és paralimpia megrendezése iránt hivatalosan érdeklődő országok között – jelentette be kedden a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A NOB tájékoztatása szerint Németország, Magyarország, India, Katar, Dél-Korea, Dél-Afrika és Törökország folytat jelenleg úgynevezett folyamatos párbeszédet a szervezettel, és mind a hét ország jelezte, hogy érdekli a 2036-os játékok megrendezése. Új érdeklődők október 31-ig csatlakozhatnak a folyamathoz, a NOB szerint azonban már nem valószínű, hogy bővül a mezőny.
A keddi bejelentés fontos előrelépés a magyar olimpiai tervek szempontjából, ugyanakkor még nem azonos a korábbi értelemben vett hivatalos pályázattal. A NOB az elmúlt években teljesen átalakította a rendezők kiválasztásának rendszerét: a költséges pályázati verseny helyett több lépcsőből álló tárgyalási folyamat működik. Magyarország jelenleg ennek első, Continuous Dialogue, vagyis folyamatos párbeszéd nevű szakaszában szerepel.
Már novemberben be kell mutatni a magyar terveket
A hét érdeklődő ország képviselőit novemberben virtuális prezentációra várja a jövőbeli olimpiai házigazdák kiválasztásával foglalkozó NOB-bizottság. A projekteket többek között a tervezett helyszínek, a sportolóknak biztosított körülmények, a finanszírozási modell, a politikai és társadalmi támogatottság, a rendezési képesség, valamint az olimpia hosszú távú öröksége alapján vizsgálják majd. 2027 márciusáig elkészülnek a megvalósíthatósági értékelések, majd a NOB végrehajtó bizottsága kiválasztja azokat az érdeklődőket, amelyek továbbjutnak az újonnan létrehozott stratégiai párbeszéd szakaszába.
Ekkor már részletes kérdőívet, valamint alapvető jogi és pénzügyi garanciákat is kérnek a versenyben maradó országoktól, a NOB illetékes bizottsága pedig helyszíni látogatásokat is tarthat. A következő nagy lépcső 2028 decembere lesz, amikor egy vagy több úgynevezett preferált házigazdával kezdődhet meg a célzott tárgyalás. A 2036-os olimpia rendezőjét végül várhatóan 2029 közepén, a NOB közgyűlésén választják meg.
Bárhol is rendezzék meg a játékokat, egy dolog soha nem változhat: a sportolóknak kell minden tevékenységünk középpontjában állniuk
– hangsúlyozta Kirsty Coventry, a NOB elnöke, aki szerint minden leendő rendező terveinek kiindulópontját a lehető legjobb sportolói élménynek kell jelentenie.
Hatalmas a konkurencia a 2036-os olimpia rendezéséért
A magyar terveknek komoly vetélytársakkal kell megküzdeniük. Németország szeptember végén Münchent választotta saját jelöltjének; a bajor város 1972 után rendezne ismét nyári olimpiát. India központja várhatóan Ahmedábád, Katar Dohával próbálkozik, Törökország pedig Isztambullal szeretné végre megszerezni a rendezést több korábbi sikertelen kísérlet után. Dél-Afrika történelmet írhatna, hiszen még soha nem rendeztek nyári olimpiát az afrikai kontinensen. Dél-Korea 1988-ban Szöulban nyári, 2018-ban Pjongcsangban téli játékoknak adott otthont.
Magyarország ezzel szemben még soha nem rendezett olimpiát, annak ellenére, hogy a világ egyik legsikeresebb olimpiai nemzete. Az NBC Sports kiemelte: Magyarország szerezte a legtöbb olimpiai érmet azok közül az országok közül, amelyek még soha nem látták vendégül a játékokat.
Budapest legutóbb a 2024-es olimpiáért indult. A magyar főváros Párizzsal és Los Angelesszel volt versenyben, a pályázatot azonban 2017-ben visszavonták, miután a Momentum 266 151 aláírást gyűjtött össze egy budapesti népszavazás kiírásához. A döntést akkor a rendezés mögötti politikai és társadalmi egység megszűnésével indokolták.
A 2028-as nyári olimpiát Los Angelesben, a 2032-est az ausztráliai Brisbane-ben rendezik. Ha Magyarország sikerrel veszi a következő szűkítést, 2027 tavaszától már a 2036-os játékok rendezési jogáért folyó verseny következő, jóval komolyabb szakaszában folytathatja.