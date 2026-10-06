Magyarország is ott van a 2036-os nyári olimpia és paralimpia megrendezése iránt hivatalosan érdeklődő országok között – jelentette be kedden a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A NOB tájékoztatása szerint Németország, Magyarország, India, Katar, Dél-Korea, Dél-Afrika és Törökország folytat jelenleg úgynevezett folyamatos párbeszédet a szervezettel, és mind a hét ország jelezte, hogy érdekli a 2036-os játékok megrendezése. Új érdeklődők október 31-ig csatlakozhatnak a folyamathoz, a NOB szerint azonban már nem valószínű, hogy bővül a mezőny.

Magyarország is jelezte rendezési szándékát a 2036-os olimpia kapcsán

Fotó: Yomiuri/AFP

A keddi bejelentés fontos előrelépés a magyar olimpiai tervek szempontjából, ugyanakkor még nem azonos a korábbi értelemben vett hivatalos pályázattal. A NOB az elmúlt években teljesen átalakította a rendezők kiválasztásának rendszerét: a költséges pályázati verseny helyett több lépcsőből álló tárgyalási folyamat működik. Magyarország jelenleg ennek első, Continuous Dialogue, vagyis folyamatos párbeszéd nevű szakaszában szerepel.

Már novemberben be kell mutatni a magyar terveket

A hét érdeklődő ország képviselőit novemberben virtuális prezentációra várja a jövőbeli olimpiai házigazdák kiválasztásával foglalkozó NOB-bizottság. A projekteket többek között a tervezett helyszínek, a sportolóknak biztosított körülmények, a finanszírozási modell, a politikai és társadalmi támogatottság, a rendezési képesség, valamint az olimpia hosszú távú öröksége alapján vizsgálják majd. 2027 márciusáig elkészülnek a megvalósíthatósági értékelések, majd a NOB végrehajtó bizottsága kiválasztja azokat az érdeklődőket, amelyek továbbjutnak az újonnan létrehozott stratégiai párbeszéd szakaszába.

Ekkor már részletes kérdőívet, valamint alapvető jogi és pénzügyi garanciákat is kérnek a versenyben maradó országoktól, a NOB illetékes bizottsága pedig helyszíni látogatásokat is tarthat. A következő nagy lépcső 2028 decembere lesz, amikor egy vagy több úgynevezett preferált házigazdával kezdődhet meg a célzott tárgyalás. A 2036-os olimpia rendezőjét végül várhatóan 2029 közepén, a NOB közgyűlésén választják meg.

Bárhol is rendezzék meg a játékokat, egy dolog soha nem változhat: a sportolóknak kell minden tevékenységünk középpontjában állniuk

– hangsúlyozta Kirsty Coventry, a NOB elnöke, aki szerint minden leendő rendező terveinek kiindulópontját a lehető legjobb sportolói élménynek kell jelentenie.