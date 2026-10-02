Meglepetésre vereséget szenvedett Magnus Carlsen sakkvilágbajnok a Chess Club Showdown első fordulójában. A bolgár streamer és mesterjelölt, Volen „Witty Alien” Dyulgerov kihasználta a norvég klasszis hibáját, majd a győzelmet meglehetősen szokatlan módon ünnepelte: élő adásban levette a nadrágját - írja a Dexerto.

A jelenlegi legjobb sakkozó, Magnus Carlsen - Fotó: TERESA SUAREZ / POOL

Hibázott a legnagyobb sakkozó

Magnus Carlsen legyőzése még a tapasztalt sakkozókból is komoly érzelmeket válthat ki. Ezt korábban több játékos is megtapasztalta, most pedig a bolgár Volen „Witty Alien” Dyulgerov csatlakozott azokhoz, akiknek sikerült felülkerekedniük a világ legjobb és legismertebb sakkozóján. A meglepetésgyőzelemre szeptember 30-án, az első alkalommal megrendezett Chess Club Showdown versenyen került sor.

Carlsen sokáig kedvező pozícióban játszott, ám egy váratlan hiba után ellenfele fordítani tudott, igaz izgatottságában Dyulgerov már ekkor megszabadult több ruhadarabjától.

Carlsen végül a 21. lépése után feladta a partit, így a bolgár streamer megszerezte a meglepetésszerű győzelmet.

A ChessEver beszámolója szerint a mérkőzést ötperces időkontroll mellett rendezték, ráadásul lépésenként nem járt többletidő a játékosoknak.

Ez különösen nagy koncentrációt igényelt, hiszen egyetlen hiba is könnyen eldönthette a partit.

Witty Alien nem mindennapi ünneplése

A mostani győzelem után azonban Witty Alien ünneplése minden korábbinál szokatlanabbra sikerült.

A streamer élő adásban levette a nadrágját, így egészen különleges módon tette emlékezetessé a Carlsen elleni győzelmet.

A norvég világsztár veresége rövid idő alatt komoly figyelmet kapott a sakkrajongók és a streaming közösség körében is. Witty Alien számára pedig alighanem ez lett pályafutása egyik legemlékezetesebb partijа: nemcsak Magnus Carlsent sikerült legyőznie, hanem az ünneplésével is gondoskodott arról, hogy a mérkőzésről mindenki beszéljen.

Magnus Carlsent 2024-ben egy sakktornán nem engedték asztalhoz ülni farmerben, majd a kizárás sorsára kerülő Carlsen úgy döntött, az aktuális torna után visszalép a hétfőn rajtoló villámsakk-vb-től is.