Rövid betegség után elhunyt Sóvágó Lajos, a magyar férfi tornászválogatott korábbi szövetségi kapitánya. A gyászhírt a szakember korábbi klubja, az angol Leeds Gymnastics tette közzé. A tornaedző hetvenhárom éves volt.

Elhunyt Sóvágó Lajos, a magyar férfi tornászválogatott korábbi szövetségi kapitánya

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Elhunyt Sóvágó Lajos tornaedző

Sóvágó Lajos 2017-től egy évig irányította a magyar férfi tornászválogatottat. Előtte 1990 januárjától összesen huszonhat éven át dolgozott Leedsben, ahol új szakmai irányvonalat és jövőképet alakított ki, amit a mai napig követnek. Sőt, a teljes angol torna felemelkedésében kulcsszerepet játszott, miután tizennégy egyesület is átvette ugyanazt a szisztémát. Magyarországon az Újpesti Dózsa és a KSI szakvezetője is volt, Hidvégi Vid pedig az ő irányításával volt döntős lólengésben a 2012-es londoni olimpián. Sóvágó Lajos nemzetközi bíróként szintén tevékenykedett.

Az angol Leeds Gymnastics honlapjának gyászjelentése szerint korábbi vezetőedzőjük rövid betegség után hunyt el, hetvenhárom éves volt.



