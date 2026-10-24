Rambo-pólóban várta a vendéget Roy Keane, akit Gary Neville már az érkezés előtt azzal ugratott, hogy úgy viselkedik majd, mint egy rajongó kisiskolás. A Manchester United két korábbi klasszisa mellett Jamie Carragher, Ian Wright és Jill Scott is ott ült a The Overlap Stick to Football című műsorának asztalánál, amikor megérkezett Sylvester Stallone. A 80 éves hollywoodi legenda kedvéért a stáb négy év után először még a megszokott helyszínét is elhagyta. A futballisták eleinte azon vitatkoztak, melyik a legjobb Rocky-film – Ivan Drago és Clubber Lang neve természetesen hamar elhangzott –, aztán a színész olyan forgatási történeteket mesélt, amelyeket még a legnagyobb rajongók sem feltétlenül ismernek.
Nyers tojásokkal indult Rocky legendája – de egészen más okból, mint sokan hitték
A beszélgetés egyik legszórakoztatóbb pillanata egy kvízkérdéshez kötődött: vajon tényleg Stallone kedvenc étele a nyers tojás? Az első Rocky emlékezetes jelenetében a bokszoló feltör néhányat, és egyetlen pohárból felhörpinti őket. A műsor egyik házigazdája elárulta, hogy gyerekként a testvéreivel ő is kipróbálta a módszert, de borzalmasnak találta. Stallone pedig meglepő magyarázattal szolgált: korábban valóban rendszeresen fogyasztott így tojást, csakhogy ennek a pénztelenséghez volt köze.
„A tojás valójában azt jelképezte, hogy nincs pénzed. Annak idején mindennap ezt csináltam, de egyáltalán nem egészséges” – mondta, hozzátéve, hogy az izomépítésben szerinte sem segített, mégis rengetegen kezdték követni a filmben látottakat.
Lundgren kórházba küldte, a kaszkadőrkoordinátor otthagyta a forgatást
A Rocky-filmek bokszjeleneteire hónapokon át készültek, a legnehezebb feladatnak pedig a negyedik rész Ivan Drago elleni összecsapása bizonyult. A szovjet óriást alakító Dolph Lundgrennel több száz ütést kellett megtervezni, ügyelve a mozdulatok pontosságára és arra, hogy a magasságkülönbség ellenére is hitelesnek hasson a küzdelem. Stallone egy aprólékosan megtervezett tánchoz hasonlította a koreográfiát, majd tömören hozzátette:
Kórházba juttatott.
Carl Weathersszel, az Apollo Creedet alakító színésszel már az első filmben is előfordult, hogy valóban eltalálták egymást, a hitelességért pedig Stallone még a forgatócsoport egyik szakemberével is összekülönbözött.
A kaszkadőrkoordinátor sablonos ütéssorozatokat javasolt, amelyeket Stallone korábbi bokszfilmekből már jól ismert. A színész viszont a profi boksz kiszámíthatatlanságát akarta megmutatni: Muhammad Alival személyesen is beszélt arról, miként lehet egy váratlan támadással meglepni az ellenfelet. A nézeteltérés végül odáig fajult, hogy a koordinátor felmondott.
„Akkor azt mondtam: miért nem tanulmányozzuk minden idők legnagyobb mérkőzéseit, veszünk át belőlük részleteket, és gyúrjuk össze őket? Így valami igazán izgalmasat kapunk, mert minden a valóságból származik” – emlékezett vissza Stallone.
Ali és Joe Frazier párharcaiból is merített, a Rocky III-hoz pedig Sugar Ray Leonard gyors, oldalirányú mozgása szolgált mintául. A harmadik rész központi gondolatának éppen az alkalmazkodást tartja: Rocky a Clubber Langtől elszenvedett vereség után Apollo segítségével tanul meg másképp bokszolni.
Sylvester Stallone nem adta másnak Rocky szerepét
Amikor az első Rocky forgatókönyvével házalt, Stallone még alig kapott munkát, felesége gyermeket várt, az autója pedig – saját elmondása szerint – negyven dollárt ért.
„Körülbelül nyolcvan dollárom volt. A feleségem terhes volt, olyan forró házban laktunk, hogy eleredt az ember orra vére, az autómat pedig drótok tartották össze” – idézte fel.
A producereknek tetszett a történet, ám ismert színészt szerettek volna a főszerepre. A forgatókönyvért végül mintegy 360 ezer dollárt kínáltak neki, de Stallone ragaszkodott ahhoz, hogy ő játssza Rockyt. Attól tartott, ha most enged, később egész életében bánni fogja a döntést.
„Akkori feleségemnek azt mondtam, hogy keserű, összetört ember leszek. Lehet, hogy egy ideig lesz pénzünk, de az elfogy, és akkor csak egy emberi roncs marad, aki eladta önmagát” – magyarázta.
A szerepet különösen személyesnek érezte: Rocky és edzője, Mickey konfliktusába saját apjával való kapcsolatát is beleírta. Felidézte azt a jelenetet, amikor a bokszoló előbb dühösen elutasítja az idős edző segítségét, majd a távozása után megbánja a szavait. A forgatáson Stallone ösztönösen továbbjátszotta a jelenetet, amikor Burgess Meredith, Mickey megformálója már távozott. Olyan váratlanul történt minden, hogy az egyik stábtag még azt is megkérdezte, felvétel volt-e.
„Tudjátok, mi lehetetlen? Újra rögtönözni egy rögtönzést” – jegyezte meg, majd azt is elárulta, hogy az első filmet mindössze körülbelül 25 nap alatt forgatták le; kezdőként inkább ösztönből dolgozott, és utólag ezt az alkotás egyik erényének tartja.
A teljes adás:
Az első vetítés katasztrófa volt, mégis megszületett a világsiker
Bár Hollywoodban eleinte rajongtak a Rockyért, a New York-i próbavetítés szörnyen sikerült. Stallone kétségbeesve nézte, amint a nézők egymás után távoznak a teremből, a stúdió pedig már azt fontolgatta, hogy a filmet csupán egy autósmozi második produkciójaként mutatja be.
Teljesen összetört. Azt gondoltam, ebből már nincs visszaút, mert gyűlölik a filmet
– mesélte. Egy héttel később aztán egy másik vetítésen megfordult a fogadtatás, és kezdetét vette a Rocky sikertörténete. Stallone emlékei szerint az élete szinte két óra alatt megváltozott: a moziba még ismeretlenként érkezett, kifelé már felismerték az emberek.
A színész szerint a közönség egy része félreértette, mit szeretett volna készíteni.
„Ez egy szerelmi történet egy rossz bokszolóról – fogalmazott, kiemelve, hogy az első részben mindössze két mérkőzés látható, miközben a történet igazi szíve Rocky és Adrian kapcsolata.
A főhős emberi esendőségét is ezért tartja kulcsfontosságúnak. A valóságban is ismert olyan profi ökölvívókat, akik száz vereség mellett alig néhány győzelmet szereztek, mégis újra és újra ringbe léptek. Olyannyira csodálta őket, hogy egyszer filmet akart készíteni róluk. Roy Keane közben arról mesélt, hogy Corkban gyerekként rengetegen kezdtek bokszolni a Rocky hatására.
Hatvanévesen újra ringbe lépett – mindenki őrültségnek tartotta
Az 1990-es Rocky V csalódása után Stallone úgy érezte, még tartozik egy méltó lezárással a karakternek. A 2006-os Rocky Balboa történetében már a veszteségekre, a gyászra és az öregedésre helyezte a hangsúlyt: a boksz ezúttal a lelki fájdalom feldolgozásának eszköze lett. A stúdiók azonban hallani sem akartak a visszatérésről.
„Azt mondták, eltelt tizenhat év, Rockynak vége, és nekem is” – idézte fel a színész, akivel ekkor még az ügynöksége is megszakította az együttműködést. Stallone öniróniával érzékeltette az ötlet fogadtatását: egy hatvanéves bokszolóról filmet készíteni szerinte akkoriban olyan kereskedelmi vállalkozásnak tűnt, mintha egy kétszáz éves sztriptíztáncosról forgatnának.
Stallone azonban ismét ragaszkodott az elképzeléséhez, a Rocky Balboa pedig sikeres visszatérés lett, és később a Creed-filmek előtt is megnyitotta az utat. A hollywoodi legenda számára Rocky jelentősége túlmutat a mozisikereken: mint elmondta, a karakter azért tudott annyi emberhez közel kerülni, mert ugyanúgy megtapasztalta a kudarcokat, mint a győzelmeket.
„Rocky hivatásos vesztes volt. És ez egyáltalán nem zavarta” – fogalmazott Stallone, aki különösen nagyra tartja azokat az ökölvívókat, akik akár száz vereség után is újra ringbe lépnek.
Ötven évvel az első film bemutatása után talán éppen ez maradt Rocky legfontosabb öröksége: a lehetőség, hogy az ember akkor is megpróbáljon felállni, amikor már senki sem hisz benne.