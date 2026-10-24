Rambo-pólóban várta a vendéget Roy Keane, akit Gary Neville már az érkezés előtt azzal ugratott, hogy úgy viselkedik majd, mint egy rajongó kisiskolás. A Manchester United két korábbi klasszisa mellett Jamie Carragher, Ian Wright és Jill Scott is ott ült a The Overlap Stick to Football című műsorának asztalánál, amikor megérkezett Sylvester Stallone. A 80 éves hollywoodi legenda kedvéért a stáb négy év után először még a megszokott helyszínét is elhagyta. A futballisták eleinte azon vitatkoztak, melyik a legjobb Rocky-film – Ivan Drago és Clubber Lang neve természetesen hamar elhangzott –, aztán a színész olyan forgatási történeteket mesélt, amelyeket még a legnagyobb rajongók sem feltétlenül ismernek.

Sylvester Stallone a The Overlap Stick to Football című műsorában beszélt a Rocky-filmekről

Fotó: Instagram

Nyers tojásokkal indult Rocky legendája – de egészen más okból, mint sokan hitték

A beszélgetés egyik legszórakoztatóbb pillanata egy kvízkérdéshez kötődött: vajon tényleg Stallone kedvenc étele a nyers tojás? Az első Rocky emlékezetes jelenetében a bokszoló feltör néhányat, és egyetlen pohárból felhörpinti őket. A műsor egyik házigazdája elárulta, hogy gyerekként a testvéreivel ő is kipróbálta a módszert, de borzalmasnak találta. Stallone pedig meglepő magyarázattal szolgált: korábban valóban rendszeresen fogyasztott így tojást, csakhogy ennek a pénztelenséghez volt köze.

„A tojás valójában azt jelképezte, hogy nincs pénzed. Annak idején mindennap ezt csináltam, de egyáltalán nem egészséges” – mondta, hozzátéve, hogy az izomépítésben szerinte sem segített, mégis rengetegen kezdték követni a filmben látottakat.

Lundgren kórházba küldte, a kaszkadőrkoordinátor otthagyta a forgatást

A Rocky-filmek bokszjeleneteire hónapokon át készültek, a legnehezebb feladatnak pedig a negyedik rész Ivan Drago elleni összecsapása bizonyult. A szovjet óriást alakító Dolph Lundgrennel több száz ütést kellett megtervezni, ügyelve a mozdulatok pontosságára és arra, hogy a magasságkülönbség ellenére is hitelesnek hasson a küzdelem. Stallone egy aprólékosan megtervezett tánchoz hasonlította a koreográfiát, majd tömören hozzátette:

Kórházba juttatott.

Carl Weathersszel, az Apollo Creedet alakító színésszel már az első filmben is előfordult, hogy valóban eltalálták egymást, a hitelességért pedig Stallone még a forgatócsoport egyik szakemberével is összekülönbözött.