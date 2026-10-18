Meghatározó alakját veszítette el a magyar sportújságírás: meghalt Szekeres István, a Nemzeti Sport korábbi főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetségének egykori elnöke. A neves sportújságíró a birkózás egyik legelismertebb hazai szakírója volt, nyolc nyári olimpiáról tudósított.

Meghalt Szekeres István - Fotó: Magyar Birkózók Szövetsége

Szekeres István élete

Szekeres István 1969-től dolgozott a Népsport, majd a jogutód Nemzeti Sportnál egészen 1994-ig.

Gyakornok, munkatárs, rovatvezető-helyettes, rovatvezető, szerkesztő, majd főszerkesztő-helyettes volt, 1989-ben pedig a Nemzeti Sport első megválasztott főszerkesztője lett, később főmunkatársa.

A Nemzeti Sportot elhagyva a Magyar Hírlapnál és A Színes Sportnál dolgozott.

A Magyar Birkózók Szövetségében 1984-től 2014-ig elnökségi tag, sajtófőnök, 2009 és 2013 között főtitkár, a grundbirkózás kitalálója.

1991 és 2007 között a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 1993-tól a Magyar Sportújságírók Szövetségének első alelnöke, majd 2002-től 2007-ig elnöke volt.

Hat nyári és két nyári olimpiáról, 73 világ-, illetve Európa-bajnokságról tudósított, ebből 58-szor szeretett sportágában, a birkózásban, amelynek 1974-ben elkészítette az első nemzetközi, illetve európai ranglistáját, 1985-ben pedig ő kapott megbízást a hivatalos világranglista évenkénti elkészítésére.

Több birkózással kapcsolatos könyvet írt (Hegedűs Csaba, Karfiolfülűek Klubja, 100 év szövetségben, Polyák, az évszázad birkózója), utóbbiért a Magyar Olimpiai Bizottságtól nívódíjat kapott.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége 2017-ben Aranytoll-díjjal, a Magyar Sportújságírók Szövetsége 2018-ban pedig Életmű-díjjal ismerte el munkásságát.

A Nemzeti Sport megemlékezése szerint Szekeres István szombat este hunyt el a budapesti Honvédkórházban. Halála a magyar sportújságírás és a birkózósport számára is nagy veszteség.