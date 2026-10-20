A 27 éves teniszező – aki korábban tagadta a vádakat – elismerte, hogy négy mérkőzést manipulált, ugyanakkor vitatja a Nemzetközi Teniszintegritási Ügynökség (ITIA) 2025 decemberében hozott megállapítását, amely szerint központi szerepet játszott egy olyan hálózatban, amely más játékosokat szervezett be mérkőzések manipulálására.

A francia Quentin Folliot-nak állítása szerint a tenisz volt az élete

Fotó: quentinfolliot@instagram

„Egyik napról a másikra nem maradt más, csak az üresség” – mondta a teniszező a francia Le Parisien című lapnak adott interjúban.

Miért manipulálta a meccseket a francia teniszező?

Folliot elmondása szerint az első manipulált mérkőzése után a korrupció ördögi körébe került, amelyből rendkívül nehéz volt kiszabadulnia. Állítása szerint megfenyegették, amikor megpróbált kiszállni.

„Egész életemben csak a teniszt ismertem. Elég fiatalon otthagytam az iskolát, ezért nem tudom, mit kezdjek most magammal. Amikor először megkerestek, talán 16 vagy 17 éves lehettem” – mondta Folliot, hozzátéve, hogy először 20 éves korában manipulált mérkőzést.

Onnantól kezdve egy ördögi körben találtam magam, amelyből nagyon nehéz volt kitörni”

– folytatta a francia teniszező, aki hangsúlyozta, hogy az ítélet következtében úgy érzi, mintha társadalmilag halott lenne.

Folliot 2022 augusztusában érte el pályafutása legjobb egyéni világranglista-helyezését: a 488. helyet. Az ITF és az ATP Challenger Tour alacsonyabb kategóriájú versenyein indult, ahol az utazás és a szállás költségei akár a játékosok által megszerzett pénzdíjakat is meghaladhatják.

„Volt pénzem arra, hogy folytassam a pályafutásomat, és kifizessem a versenyekre való utazást. Úgy éreztem, mintha ez lenne az egyetlen lehetőségem arra, hogy kövessem az álmomat” – fogalmazott.

2025 decemberében Amani Khalifa, a korrupciós ügyekben eljáró meghallgatási tisztviselő a 2022 és 2024 között lejátszott tíz mérkőzéssel kapcsolatos harminc vádpontból huszonhetet megalapozottnak talált. Megállapította, hogy Folliot öt mérkőzést szándékosan manipulált.

A tanúvallomásokra és telefonüzenetekre épülő, 77 oldalas határozat szerint Folliot 22 500 dollárt ajánlott fel honfitársának, Lucas Bouquet-nak azért, hogy veszítsen el egy mérkőzést. Folliot ebből valamivel kevesebb mint 17 000 dollárt kapott volna.