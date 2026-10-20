A 27 éves teniszező – aki korábban tagadta a vádakat – elismerte, hogy négy mérkőzést manipulált, ugyanakkor vitatja a Nemzetközi Teniszintegritási Ügynökség (ITIA) 2025 decemberében hozott megállapítását, amely szerint központi szerepet játszott egy olyan hálózatban, amely más játékosokat szervezett be mérkőzések manipulálására.
„Egyik napról a másikra nem maradt más, csak az üresség” – mondta a teniszező a francia Le Parisien című lapnak adott interjúban.
Miért manipulálta a meccseket a francia teniszező?
Folliot elmondása szerint az első manipulált mérkőzése után a korrupció ördögi körébe került, amelyből rendkívül nehéz volt kiszabadulnia. Állítása szerint megfenyegették, amikor megpróbált kiszállni.
„Egész életemben csak a teniszt ismertem. Elég fiatalon otthagytam az iskolát, ezért nem tudom, mit kezdjek most magammal. Amikor először megkerestek, talán 16 vagy 17 éves lehettem” – mondta Folliot, hozzátéve, hogy először 20 éves korában manipulált mérkőzést.
Onnantól kezdve egy ördögi körben találtam magam, amelyből nagyon nehéz volt kitörni”
– folytatta a francia teniszező, aki hangsúlyozta, hogy az ítélet következtében úgy érzi, mintha társadalmilag halott lenne.
Folliot 2022 augusztusában érte el pályafutása legjobb egyéni világranglista-helyezését: a 488. helyet. Az ITF és az ATP Challenger Tour alacsonyabb kategóriájú versenyein indult, ahol az utazás és a szállás költségei akár a játékosok által megszerzett pénzdíjakat is meghaladhatják.
„Volt pénzem arra, hogy folytassam a pályafutásomat, és kifizessem a versenyekre való utazást. Úgy éreztem, mintha ez lenne az egyetlen lehetőségem arra, hogy kövessem az álmomat” – fogalmazott.
2025 decemberében Amani Khalifa, a korrupciós ügyekben eljáró meghallgatási tisztviselő a 2022 és 2024 között lejátszott tíz mérkőzéssel kapcsolatos harminc vádpontból huszonhetet megalapozottnak talált. Megállapította, hogy Folliot öt mérkőzést szándékosan manipulált.
A tanúvallomásokra és telefonüzenetekre épülő, 77 oldalas határozat szerint Folliot 22 500 dollárt ajánlott fel honfitársának, Lucas Bouquet-nak azért, hogy veszítsen el egy mérkőzést. Folliot ebből valamivel kevesebb mint 17 000 dollárt kapott volna.
A Telegramon folytatott üzenetváltásokból kiderült, hogy Folliot egy másik francia játékosnak, Luc Fombának mérkőzésenként 10 ezret ajánlott. A nyomozók azt is megállapították, hogy közreműködött egy Jaimée Floyd Angéle-t érintő mérkőzésmanipulációban, és 10 000 dollár érkezett a Binance kriptovaluta-tőzsdén vezetett számlájára.
Khalifa arra a következtetésre jutott, hogy Folliot aktívan szervezett be játékosokat, tanácsokat adott a kifizetések lebonyolításával kapcsolatban, valamint segített anonim számlák és kriptovaluták használatában.
Folliot tagadja, hogy bárkit is beszervezett volna, bár elismerte, hogy egy alkalommal megosztotta egy mérkőzéseket manipuláló személy elérhetőségét.
„Soha nem próbáltam senkit korrumpálni. Egyszer megosztottam egy elérhetőséget, mert valaki erre kért, de soha nem próbáltam senkit korrumpálni. Rendkívül sajnálom, hogy megosztottam azt” – mondta a 27 éves teniszező.
Folliot fenyegetésekkel kapcsolatos állításait a fegyelmi meghallgatáson is megvizsgálták. Khalifa azonban úgy ítélte meg, hogy ezek nem enyhítik érdemben a felelősségét, mivel Folliot nem jelentette időben a fenyegetéseket, holott ezt a tenisz korrupcióellenes szabályai előírják.
Nem fogtam fel, mi következik azután, hogy egyszer igent mondtam. Utána jöttek a fenyegetések: ha nem veszíted el ezt a mérkőzést, majd meglátod, mit teszünk veled”
– idézte fel a történteket a francia teniszező.
Khalifa az eredetileg kiszabott 15 éves eltiltást húsz évre emelte, miután megállapította, hogy Folliot akadályozta a nyomozók munkáját. Többek között távolról zárolta a telefonját, és egy másik játékost is arra biztatott, hogy semmisítse meg a bizonyítékokat.
Folliotra 70 000 dolláros pénzbírságot szabtak ki, emellett kötelezték arra is, hogy fizessen vissza 44 624,40 dollárnyi, korrupcióból származó kifizetést.
Nem értem, miért ilyen hosszú az eltiltás. Amit most átélek, az olyan, mintha szüntelen üldöztetésnek lennék kitéve”
– mondta Folliot, aki fellebbezést nyújtott be a Sportdöntőbírósághoz (CAS). Az interjú készítésekor még a meghallgatás időpontjára várt.
A múlt héten az ITIA bejelentette, hogy a szerb Stefan Milicsevicset is eltiltották a versenyzéstől 2050-ig, miután megállapították, hogy egy négyéves időszak alatt hat mérkőzést manipulált, további hatot pedig megpróbált manipulálni.