Társadalmi egyeztetésen van az a törvénytervezet, amely új összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be a sport területén, és több politikai, illetve állami tisztség betöltőjét kizárná bizonyos sportszervezetek vezetéséből. A javaslatról Kovács Antal olimpiai és világbajnok cselgáncsozót, közgazdászt, a Magyar Judo Szövetség általános alelnökét kérdeztük, aki szerint a politikai és sportvezetői szerepek szétválasztásának megítélése alapvetően a konkrét szabályozás részletein múlik. Hangsúlyozta, fontos, hogy párbeszéd induljon a kérdésről, de arra is ügyelni kell, hogy a változtatások következtében maga a sport ne sérüljön.

Kovács Antal szerint egyelőre a részletek ismerete szükséges ahhoz, hogy a törvénytervezetről érdemi véleményt lehessen mondani Fotó: Sándor Judit

A kormány szeptember 28-án bocsátotta társadalmi egyeztetésre a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokról szóló tervezetet. A kormány indoklása szerint a változtatás célja az állami sportcélú támogatások átlátható és szabályszerű felhasználásának elősegítése, valamint a sportszervezetek vezetőivel szembeni integritási követelmények erősítése.

A tervezet értelmében egyebek mellett országgyűlési és európai parlamenti képviselők, egyes kormányzati tisztségviselők, megyei közgyűlési elnökök, valamint többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői sem tölthetnének be meghatározott vezetői tisztségeket az érintett sportszervezetekben. Az összeférhetetlenség az érintett politikai vagy állami megbízatás megszűnését követően további négy évig fennmaradna.

Kovács Antal a sportvezetőkről szóló törvénytervezetről

Kovács Antal szerint egyelőre a részletek ismerete szükséges ahhoz, hogy a kezdeményezésről érdemi véleményt lehessen mondani.

Szerintem az, hogy a politikát és a sportot hogyan lehet sikeresen különválasztani, alapvetően a részleteken múlik. Nyilván a kezdeményező szándéka, hogy tiszta viszonyokat és hatékonyabb működést érjen el a sportban. Azt remélem, hogy amikor meglesz a végleges törvény, akkor erről már érdemben és részletesebben is lehet beszélni

– mondta az Origonak az egykori kiváló sportoló.