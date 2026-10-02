Társadalmi egyeztetésen van az a törvénytervezet, amely új összeférhetetlenségi szabályokat vezetne be a sport területén, és több politikai, illetve állami tisztség betöltőjét kizárná bizonyos sportszervezetek vezetéséből. A javaslatról Kovács Antal olimpiai és világbajnok cselgáncsozót, közgazdászt, a Magyar Judo Szövetség általános alelnökét kérdeztük, aki szerint a politikai és sportvezetői szerepek szétválasztásának megítélése alapvetően a konkrét szabályozás részletein múlik. Hangsúlyozta, fontos, hogy párbeszéd induljon a kérdésről, de arra is ügyelni kell, hogy a változtatások következtében maga a sport ne sérüljön.
A kormány szeptember 28-án bocsátotta társadalmi egyeztetésre a sport területén működő szervezetekben való részvétellel kapcsolatos összeférhetetlenségi szabályokról szóló tervezetet. A kormány indoklása szerint a változtatás célja az állami sportcélú támogatások átlátható és szabályszerű felhasználásának elősegítése, valamint a sportszervezetek vezetőivel szembeni integritási követelmények erősítése.
A tervezet értelmében egyebek mellett országgyűlési és európai parlamenti képviselők, egyes kormányzati tisztségviselők, megyei közgyűlési elnökök, valamint többségi állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetői sem tölthetnének be meghatározott vezetői tisztségeket az érintett sportszervezetekben. Az összeférhetetlenség az érintett politikai vagy állami megbízatás megszűnését követően további négy évig fennmaradna.
Kovács Antal a sportvezetőkről szóló törvénytervezetről
Kovács Antal szerint egyelőre a részletek ismerete szükséges ahhoz, hogy a kezdeményezésről érdemi véleményt lehessen mondani.
Szerintem az, hogy a politikát és a sportot hogyan lehet sikeresen különválasztani, alapvetően a részleteken múlik. Nyilván a kezdeményező szándéka, hogy tiszta viszonyokat és hatékonyabb működést érjen el a sportban. Azt remélem, hogy amikor meglesz a végleges törvény, akkor erről már érdemben és részletesebben is lehet beszélni
– mondta az Origonak az egykori kiváló sportoló.
Az olimpiai bajnok fontosnak tartja, hogy párbeszéd induljon a kérdésről, ugyanakkor szerinte az általános kizárás több kérdést is felvethet.
Mindenképpen fontosnak tartom, hogy elinduljon erről egy párbeszéd, ugyanakkor az, hogy esetleg mérlegelés nélkül meghozunk egy döntést, és kizárunk embereket abból, hogy a sportban részt vegyenek, már több kérdést is felvet
– fogalmazott.
Kovács Antal arról is beszélt, hogy amikor először értesült a tervezett változtatásról, megpróbálta megszerezni a javaslatot, akkor azonban még nem látott konkrét normaszöveget. Annyit tudott a kezdeményezésről, hogy bizonyos politikai és sportvezetői tisztségek között összeférhetetlenséget kívánnak teremteni.
A Magyar Judo Szövetség általános alelnöke szerint ugyanakkor valóban vizsgálandó kérdés, ha valaki politikai pozíciójából fakadóan olyan befolyással rendelkezik, amelynek segítségével a sportot érintő ügyeket támogathat vagy éppen nem támogathat.
Nyilvánvalóan vizsgálandó kérdés, ha valaki az egyik oldalon valamilyen tisztséget tölt be, a másik oldalon pedig adott esetben lehetősége van arra, hogy politikai befolyással valamit támogasson vagy ne támogasson
– mondta Kovács Antal, majd hozzátette:
Amíg nincs előttünk a végleges szövegtervezet, addig nehéz ennél részletesebben állást foglalni. Ha megismerjük a konkrét szabályozást, akkor lehet majd igazán érdemben megvitatni. Számunkra az a legfontosabb, hogy az egyeztetések során olyan megoldás szülessen, amely semmilyen módon nem okoz kárt a sportnak. Azt gondolom, hogy mindannyiunk közös érdeke, hogy a sport – legyen az szabadidő, vagy versenysport –, minél hatékonyabban működjön, egyszerre emelkedjen a hobbi sportolók száma és az olimpiai érmek számában is tudjuk tartani a lépést a világgal. Ennek fényében bizakodó vagyok annak tekintetében, hogy a végső döntés egyeztetések után, kellő körültekintéssel fog megszületni
– hangsúlyozta az 54 éves egykori olimpiai bajnok. A törvénytervezet jelenleg társadalmi egyeztetés alatt áll, a véleményezési határidő október 6.