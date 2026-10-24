A magyar női teniszválogatott novemberi, Egyesült Államok elleni Billie Jean King-kupa-találkozója körül a csapatösszeállítás bejelentése után vita bontakozott ki a magyar szövetség és Udvardy Panna között. A világranglista 83. helyén álló teniszező kimaradt a keretből, ami nemcsak szakmai kérdéseket vetett fel, hanem a döntés kommunikációjának módjára, a játékos és a szövetség kapcsolatára, valamint a válogatott iránti elkötelezettség megítélésére is ráirányította a figyelmet.

Udvardy Panna kimaradt a magyar teniszválogatott keretéből

Fotó: Matthew Stockman / Getty Images via AFP

A Magyar Tenisz Szövetség Bondár Annát, Gálfi Dalmát, Tóth Amarissát, Nagy Adriennt és Stollár Fannyt jelölte a floridai összecsapásra. A keretben így egyetlen, a világranglista első száz helyezettje között szereplő játékos kapott helyet: Bondár Anna, aki jelenleg a 75. pozíciót foglalja el. A válogatott kapitánya azzal indokolta választását, hogy azoknak szavazott bizalmat, akik korábban eljuttatták a csapatot a jelenlegi helyzetig, és akikre mindig számíthatott.

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Udvardy Panna közösségi oldalán csalódottságának adott hangot. Kiemelte, hogy amikor a válogatottnak szüksége volt rá, igyekezett rendelkezésre állni, az elmúlt két évben azonban sérülések is nehezítették pályafutását. Különösen sérelmezte, hogy mindössze öt perccel a keret nyilvános kihirdetése előtt, telefonhívás vagy személyes egyeztetés nélkül értesült a döntésről. Elmondása szerint a novemberi mérkőzéshez igazította versenynaptárát, így a késői tájékoztatás miatt már valamennyi nevezési határidőről lemaradt, ami gyakorlatilag a szezonja idő előtti lezárását jelenti.

A történet ezzel nem ért véget. Sávolt Attila, az MTSZ szakmai igazgatója nyilvánosan reagált a teniszező állításaira, és vitatta azok valóságtartalmát. Elismerte Udvardy sportági érdemeit, ugyanakkor arra hivatkozott, hogy az elmúlt hat évben – 2023 tavaszának sérülés miatti esetét leszámítva – 2022 volt az egyetlen év, amikor a játékos ténylegesen a válogatott rendelkezésére állt. Hozzátette, hogy abban az évben a teniszezőt a szövetséggel kötött, nyolcmillió forintos támogatási szerződés is kötelezte a szereplésre, emellett 2021–2022-ben további 11 millió forint pénzügyi támogatást kapott.