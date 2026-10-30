A Ferencváros honlapjának adott interjúban Mihályvári-Farkas Viktória nem csupán a baleset körülményeiről, hanem a kényszerű leállás lelki nehézségeiről, a mindennapok átalakulásáról és a jövőbeli terveiről is őszintén beszélt. A sérülés váratlanul érte a 22 éves úszót, akinek pályafutása során korábban még soha nem kellett hasonló problémával szembenéznie.

A Fradi úszója edzésen szenvedett fájdalmas sérülést

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP

„Reggeli edzésen, úszás közben kiugrott a vállam, és úgy is maradt, nem ugrott vissza a helyére. Mindez a medence közepén történt. Azonnal megálltam, sírva fakadtam, semmit nem tudtam csinálni. Rasó (Rasovszky Kristóf – a szerk.) volt az, aki elúszott értem, kivitt a partig, ott pedig az ő segítségével az edzőim emeltek ki a vízből” – idézte fel az esetet a Ferencváros úszója, akinek a kórházi ellátás során az orvosok manuálisan visszahelyezték a vállát.

Rasovszky Kristófnak kellett kimentenie a bajba jutott Európa-bajnok úszót

A történtek azért is jelentettek különösen nagy törést, mert a 22 éves sportoló eddig sérülésmentesen építhette pályafutását. A mexikói Világkupa-forduló kihagyása már biztos, a hosszabb távú következmények azonban egyelőre biztatóbbnak tűnnek. Az orvosi vélemény szerint a sérülést követő hat hét elteltével megkezdheti az úszást, így decemberben már a fokozatos visszatérés kerülhet a középpontba.

Januártól pedig reményei szerint közel teljes intenzitással folytathatja a munkát, hogy megfelelően felkészüljön a világbajnokságra. Mihályvári-Farkas Viktória igyekszik pozitívan tekinteni a helyzetre: úgy fogja fel, hogy egyelőre mindössze egy verseny esik ki a programjából, és a legfontosabb, hogy a gyógyulás a tervek szerint haladjon.

Időnként próbálom humorral leplezni, például azt mondom, hogy félkarú rabló vagyok, meg haskézzel integetek, mert a kezem a hasam elé van felkötve, úgy tudok integetni. Most kaptam egy másik fajta kötést, azzal már rendesen tudok öltözni, fel tudok venni egy pólót, és fölé felrakni a kötést, ez így már egy fokkal jobb”

– mondta a Fradi sportolója, aki hangsúlyozta, hogy nem az a típus, aki meg tud ülni egy helyben: mindig csinálnia kell valamit.