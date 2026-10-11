Szomorú hírrel zárul a hétvége, ugyanis 69 éves korában elhunyt minden idők egyik legjobb puerto ricói öklözője, a legendás Wilfredo Gomez. Az ikonikus bunyós az 1970-es évek második fele és nagyjából a 80-as évek közepe között birtokolt világbajnoki címeket három súlycsoportban (kispehely-, pehely-, nagypehelysúly), és 48 profi összecsapásából mindössze 3 zárult vereséggel, nem mellesleg pedig amatőr világelső is volt ökölvívásban.

Elhunyt a legendás Wilfredo Gomez Fotó: Unsplash

Wilfredo Gomez halála

Gomez nevéhez olyan klasszikus ütközetek köthetők, mint a Carlos Zarate, a Salvador Sanchez, a Lupe Pintor, az Azumah Nelson, vagy a Rocky Lockridge elleni csaták. Visszavonulását követően nem volt kérdés, hogy ott helye a Hírességek Csarnokában, ahova 1995-ben be is választották - írja a profiboksz.hu.