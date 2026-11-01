Mindössze 34 évesen meghalt Ciara Mageean, az ír atlétika egyik legnagyobb sztárja. A középtávfutó hosszú ideje súlyos betegséggel, negyedik stádiumú vastagbélrákkal küzdött.

Ciara Mageean 34 évesen hunyt el Fotó: AFP

Mageean halálhírét családja jelentette be vasárnap. A sportoló helyi idő szerint reggel fél hétkor, szerettei körében hunyt el.

„Ciara elveszítette a rákkal vívott harcot, szerettei körében” – állt a család közleményében.

Az északír születésű atléta 2025 júliusában hozta nyilvánosságra, hogy negyedik stádiumú vastagbélrákot diagnosztizáltak nála. Betegsége ellenére igyekezett megőrizni optimizmusát, és rendszeresen beszámolt a kezeléséről.

Mageean az ír atlétika kiemelkedő alakja volt. Kétszer szerepelt olimpián, 2016-ban Rióban, 2021-ben Tokióban képviselte hazáját.

Pályafutásának csúcspontját 2024-ben érte el, amikor Rómában Európa-bajnoki aranyérmet nyert 1500 méteren.

Ciara Mageean most ment férjhez

Korábban, 2016-ban bronz-, 2022-ben ezüstérmet szerzett ugyanebben a számban az Európa-bajnokságon, 2022-ben pedig a Nemzetközösségi Játékokon is második lett.

A 2024-es párizsi olimpiáról Achilles-ín-sérülése miatt kellett lemondania.

Halála különösen megrázó, hiszen mindössze néhány héttel korábban, októberben ment férjhez párjához, Thomas Moranhoz.

Az ír atlétikai szövetség megrendülten búcsúzott tőle, hangsúlyozva, hogy bátorsága, kedvessége és rendkívüli személyisége maradandó örökséget hagy maga után – írja a The Guardian.