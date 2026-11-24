Egészen különleges kihívás előtt áll Fábián Bettina, aki hamarosan egy számára szokatlan szerepben mutatkozhat be. Az olimpiai ötödik helyezett magyar úszónő ezúttal nem a medencében vagy a nyílt vízen bizonyíthat, ugyanis a december elején megrendezésre kerülő pekingi rövidpályás világbajnokságon a divat világában is kipróbálhatja magát.

Modellként lép kifutóra Fábián Bettina a világbajnokságon Fotó: Andrea Masini

Modellként lép kifutóra Fábián Bettina a világbajnokságon

A magyar úszósport egyik legnagyobb tehetsége egészen új oldalát mutathatja meg a rajongóinak. Fábián Bettina ugyanis nem versenyzőként vesz részt a december 1. és 6. között megrendezett pekingi rövidpályás úszó-világbajnokságon, hanem a zárónapon modellként lép kifutóra.

A nemzetközi szövetség (World Aquatics) ugyanis a Pangaia ruházati márkával közösen egy különleges kollekciót készített, amelyet december 6-án, az Interlace elnevezésű rendezvényen mutatnak be. A divatbemutatón ezúttal nem profi modelleké lesz a főszerep, hanem a vizes sportok nemzetközileg ismert versenyzőié.

A magyar klasszis mellett többek között Matt Richards, Caspar Corbeau, valamint az olimpiai bajnok kínai Vang Sun is részt vesz a különleges programban. Fábián Bettina így a világ legjobb úszói társaságában, de ezúttal egészen más környezetben kerülhet a figyelem középpontjába.

A magyar sportoló számára ráadásul nem csak a modellkedés miatt lehet emlékezetes a világbajnokság zárónapja. Az ünnepi eseményen ugyanis az év legjobb vizes sportolóinak járó elismeréseket is átadják. Fábián Bettina Mihályvári-Farkas Viktóriával együtt szerepel az év legjobb női nyíltvízi úszójának jelöltjei között, míg a férfiaknál Betlehem Dávid esélyes a rangos díjra.

A rövidpályás világbajnokságon egyébként a tervek szerint Kós Hubert képviselheti a magyar színeket. Sós Csaba szövetségi kapitány Milák Kristófnak is felajánlotta az indulás lehetőségét, ám az olimpiai bajnok részvételéről egyelőre nincs biztos információ.