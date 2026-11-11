Különös fordulatot vett Hosszú Katinka és Shane Tusup egykori úszó története. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő klubjánál, az Iron Swimnél ugyanis az a Lőrinczi György lett a vezetőedző, aki évekkel korábban nem értett egyet az amerikai szakember edzésmódszereivel. A magyar tréner neve ráadásul már Hosszú Katinka és Shane Tusup viharos szakításának idején is felbukkant, amikor több, a korábbi edzőpároshoz kötődő úszó pályafutása vett váratlan fordulatot.
Érdekes szál köti Hosszú Katinka új edzőjét Shane Tusuphoz
Az Iron Swim augusztusban jelentette be, hogy szeptembertől Lőrinczi György veszi át a vezetőedzői feladatokat az egyesületnél. A közel húszéves tapasztalattal rendelkező szakember pályafutása során olimpikonokkal, junior-világbajnokokkal, ifjúsági Európa-bajnokokkal és számos országos bajnokkal dolgozott együtt, a kinevezése azonban a múltja miatt is különösen érdekes.
Lőrinczi neve ugyanis már 2018 elején, Hosszú Katinka és Shane Tusup házassági válságának idején is felbukkant a magyar sportsajtóban. A házaspár kapcsolata ekkor már komoly gondokba ütközött és a kialakult helyzet az Iron Aquatics versenyzőire is hatással volt. Földházi Dávid, a klub ifjúsági Európa-bajnoki bronzérmes úszója januárban úgy döntött, hogy elhagyja a csapatot. A fiatal sportoló akkor arról beszélt, hogy Hosszú Katinka és Shane Tusup magánéleti problémái a felkészülésére is rányomták a bélyegüket, ezért nyugodtabb körülmények között szeretne dolgozni.
Földházi a Dunaharaszti MTK-hoz igazolt, ahol éppen Lőrinczi György lett az edzője. A közös munka azonban nem tartott sokáig, a szakember ugyanis fegyelmezési problémák miatt elküldte az úszót.
Lőrinczi a Borsnak akkor elmondta, hogy Földházi többször is elmulasztotta a reggel hat órakor kezdődő edzéseket, és későbbi kezdést szeretett volna. A tréner ezt nem fogadta el, így a versenyző végül visszatért az Iron Aquaticshoz, ahol ismét Shane Tusuppal készült. Néhány évvel később azonban egy másik magyar úszó miatt ismét összekapcsolódott Lőrinczi és Tusup neve.
Szakmai nézetkülönbég alakult ki Tusup és Lőrinczi között
2019 nyarán Shane Tusup Olaszországba csábította az akkor mindössze 15 éves Bujdosó Zsombort, aki korábban már dolgozott Hosszú Katinka és az amerikai tréner irányítása alatt is. A tehetséges magyar úszó ekkor Lőrinczi György tanítványa volt, ám a család úgy döntött, hogy újabb lehetőséget adnak Tusupnak. Az együttműködés azonban nem tartott sokáig. Bujdosó 2020 januárjában visszatért Magyarországra, és ismét Lőrinczi irányításával kezdett készülni.
A magyar tréner néhány hónappal később arról beszélt, hogy tanítványa időeredményei látványosan javultak. Elmondása szerint a fiatal úszó 400 méter gyorson 4:14-ről 4:06-ra, 400 méter vegyesen pedig 4:42-ről 4:38-ra gyorsult. Lőrinczi a fejlődés kapcsán Shane Tusup edzésmódszereit is szóba hozta, és nem rejtette véka alá a véleményét.
Csakhogy Zsombor nem az a fajta sportoló, akinek erre van szüksége. Mondtam is neki tréfásan, milyen jó, hogy hazatért, mert amerikai edzője testépítőt vagy más típusú izompacsirtát faragott volna belőle
– mondta akkor Lőrinczi, aki szerint Tusup túlzottan erőltette az izomépítést és a konditermi munkát.
A magyar szakember ugyanakkor később elismerte, hogy Tusup mellett Bujdosó fizikailag erősebbé és önállóbbá vált. A fiatal úszó Lőrinczi irányításával a 2022-es junior-Európa-bajnokságon 400 méter vegyesen ezüstérmet szerzett, az edző pedig ekkor már a korábbi külföldi felkészülés pozitívumairól is beszélt.
Hosszú Katinka most fontos szerepet szánt neki
A korábbi szakmai nézetkülönbségek után Lőrinczi György immár Hosszú Katinka klubjának vezetőedzőjeként dolgozik.
Az Iron Swim a kinevezésekor kiemelte a szakember tapasztalatát, valamint azt, hogy különösen fontosnak tartja a sportolóival kialakított személyes kapcsolatot és a kölcsönös bizalmat. A 2025 januárjában visszavonult Hosszú Katinka továbbra is aktívan részt vesz az általa alapított egyesület életében, amelynek szakmai munkájában Lőrinczi immár meghatározó szerepet tölt be.