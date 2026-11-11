Különös fordulatot vett Hosszú Katinka és Shane Tusup egykori úszó története. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő klubjánál, az Iron Swimnél ugyanis az a Lőrinczi György lett a vezetőedző, aki évekkel korábban nem értett egyet az amerikai szakember edzésmódszereivel. A magyar tréner neve ráadásul már Hosszú Katinka és Shane Tusup viharos szakításának idején is felbukkant, amikor több, a korábbi edzőpároshoz kötődő úszó pályafutása vett váratlan fordulatot.

Érdekes szál köti Hosszú Katinka új edzőjét Shane Tusuphoz (jobbra)Fotó: Mediaworks, Northfoto

Érdekes szál köti Hosszú Katinka új edzőjét Shane Tusuphoz

Az Iron Swim augusztusban jelentette be, hogy szeptembertől Lőrinczi György veszi át a vezetőedzői feladatokat az egyesületnél. A közel húszéves tapasztalattal rendelkező szakember pályafutása során olimpikonokkal, junior-világbajnokokkal, ifjúsági Európa-bajnokokkal és számos országos bajnokkal dolgozott együtt, a kinevezése azonban a múltja miatt is különösen érdekes.

Lőrinczi neve ugyanis már 2018 elején, Hosszú Katinka és Shane Tusup házassági válságának idején is felbukkant a magyar sportsajtóban. A házaspár kapcsolata ekkor már komoly gondokba ütközött és a kialakult helyzet az Iron Aquatics versenyzőire is hatással volt. Földházi Dávid, a klub ifjúsági Európa-bajnoki bronzérmes úszója januárban úgy döntött, hogy elhagyja a csapatot. A fiatal sportoló akkor arról beszélt, hogy Hosszú Katinka és Shane Tusup magánéleti problémái a felkészülésére is rányomták a bélyegüket, ezért nyugodtabb körülmények között szeretne dolgozni.

Földházi a Dunaharaszti MTK-hoz igazolt, ahol éppen Lőrinczi György lett az edzője. A közös munka azonban nem tartott sokáig, a szakember ugyanis fegyelmezési problémák miatt elküldte az úszót.

Lőrinczi a Borsnak akkor elmondta, hogy Földházi többször is elmulasztotta a reggel hat órakor kezdődő edzéseket, és későbbi kezdést szeretett volna. A tréner ezt nem fogadta el, így a versenyző végül visszatért az Iron Aquaticshoz, ahol ismét Shane Tusuppal készült. Néhány évvel később azonban egy másik magyar úszó miatt ismét összekapcsolódott Lőrinczi és Tusup neve.