Fegyverként tekint a testére úszóként Jakabos Zsuzsanna. Ezen pedig az sem változtatott, hogy az Európa-bajnok magyar sportolóval kapcsolatban sokszor előtérbe kerül a szépsége. Ez inkább csak önbizalmat adott neki az évek során.

Jakabos Zsuzsanna úszóként fegyverként tekint a testére

Fotó: Kunos Attila

Jakabos Zsuzsanna: „Nekem ez a fegyverem”

Jakabos Zsuzsanna Európa-bajnok magyar úszó a többszörös olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar kardvívóval, Szilágyi Áronnal beszélgetett arról, hogyan hat rá, amikor az eredményei helyett a külseje a téma.

Ez inkább az önbizalmamnak tett jót

– fogalmazott a Penge Podcastben Jakabos Zsuzsanna, akit 2010-ben az év legszebb sportolónőjének választottak Magyarországon. Sőt, szépsége a 2012-es londoni olimpia idején már nemzetközi figyelmet is kapott. Az amerikai COED Magazine figyelt fel rá, és a világ egyik legszexibb olimpikonjának nevezték. Több mint 80 fényképet is közöltek róla.

Alapvetően a testemre nagyon sokáig, vagy nagyon régóta úgy tekintek, hogy nekem ez a fegyverem, és a fürdőruhában én ezzel tudok eredményeket elérni, én ezt használom

– vallotta be Jakabos Zsuzsanna, aki mint úszó, a testével érte el az eredményeit. Ezen pedig az sem változtatott, ha éppen a külseje került az előtérbe.