Mindössze 33 éves korában meghalt Jeanine Grasmeijer holland szabadtüdős búvár, aki pályafutása során kétszer is világrekordot döntött, és világbajnoki címet is szerzett. A sportoló november 16-án hunyt el, halálhírét azonban csak napokkal később hozták nyilvánosságra a hozzátartozói. A tragédiáról többek között a Daily Star és a holland sajtó is beszámolt.

Jeanine Grasmeijer (1993-2026)

Fotó: divemagazine.com

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Jeanine Irina Grasmeijer 2026. november 16-án, 33 éves korában elhunyt. Kedves, életvidám, kalandvágyó és erős nő volt, akinek egyetlen kihívás sem jelentett túl nagy akadályt. Ha kitűzött maga elé egy célt, rendíthetetlen elszántsággal haladt felé

– áll a család közleményében.

„Rengeteg ember életére volt hatással, és az emléke örökre velünk marad” – tették hozzá a hozzátartozók, akik november 25-én vesznek végső búcsút a sportolótól.

Jeanine Grasmeijer elképesztő világrekordokat állított fel

A hollandiai Emmen városából származó Grasmeijer már fiatalon a szabadtüdős merülés világának egyik legnagyobb tehetségévé vált. Első világrekordját 2013-ban, mindössze húszévesen állította fel, amikor a görögországi Kalamata partjainál 90 méteres mélységig merült egyetlen levegővétellel. Ezzel minden idők legfiatalabb női világcsúcstartója lett a sportágban.

A rekordot hat nappal később megdöntötték, Grasmeijer azonban nem adta fel. A 2015-ös világbajnokságon aranyérmet szerzett, 2016-ban pedig a karibi Bonaire szigeténél rendezett versenyen ismét történelmet írt, miután 92 méteres mélységbe jutott, majd sikeresen visszatért a felszínre. A merülés összesen három percig és 46 másodpercig tartott.

A sportoló a Free Immersion nevű versenyszámban jeleskedett, amelyben a búvárok uszony és légzőkészülék nélkül, egy függőleges kötél segítségével ereszkednek le és kapaszkodnak vissza a felszínre.

Grasmeijer korábban azzal is felhívta magára a figyelmet, hogy hat percig és 31 másodpercig tartotta vissza a lélegzetét a víz alatt. Az elmúlt években már nem versenyzett, de oktatóként is sokat tett a sportág népszerűsítéséért.