Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevélProfilom
OrigoNyíl
Rendkívüli

Órákkal a magyar válogatott labdarúgók érkezése előtt kapta a rossz hírt Marco Rossi

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Tragikus körülmények között, 36 éves korában elhunyt a korábbi ausztrál bokszbajnok. Josh Frederiksen egy ejtőernyős ugrás során szenvedett halálos balesetet, barátai és ismerősei megrendülten búcsúztak tőle.

Josh Frederiksen a Brisbane közelében található Skydive Ramblers Toogoolawah ejtőernyős központban vett részt egy szokásos ugráson, amikor váratlanul légörvénybe került.

Josh Frederiksen mindössze 36 évet élt
Josh Frederiksen mindössze 36 évet élt
Fotó: facebook.com/josh.frederiksen.92

Josh Frederiksen tragikus halála

A 36 éves ökölvívó ejtőernyője a terveknek megfelelően kinyílt, ám a szélsőséges időjárási körülmények miatt Frederiksen rendkívül keményen ért földet. A korábbi ausztrál bokszbajnok tapasztalt ejtőernyősnek számított, ugyanis már több mint száz ugráson volt túl.

A baleset következtében Frederiksen súlyos mellkasi, medence- és hasi sérüléseket szenvedett. A bokszolót mentőhelikopterrel szállították a Royal Brisbane and Women's Hospital kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni: az éjszaka folyamán elhunyt.

Az Ausztrál Ejtőernyős Szövetség (Australian Parachute Federation) közleményben erősítette meg az ökölvívó halálhírét, barátai megrendülten búcsúztak tőle.

A világ egy különleges embert veszített el a tegnap esti tragikus ejtőernyős-balesetben. Őszintén mondhatom, soha nem hallottam senkitől egyetlen rossz szót sem Josh Frederiksenről. 

Minden helyzetben a saját értékei és erkölcsi elvei szerint élt, én pedig testvéremként tekintettem rá. Teljesen összetörtem, és tudom, hogy a halála rengeteg más embert is mélyen érint. Őszinte részvétem a családjának és mindenkinek, aki szerette őt” – búcsúzott megható sorokkal a sportoló közeli barátja, Nick Midgley.

Josh Frederiksen félnehézsúlyban versenyzett, profi ökölvívóként húsz mérkőzésen lépett ringbe. Pályafutása során 13 győzelmet aratott, öt alkalommal szenvedett vereséget, két összecsapása pedig döntetlennel zárult.

  • Kapcsolódó cikkek
Jake Paul saját magának állított csapdát: egyetlen vereség, és véget érhet a karrierje
Elhunyt a világelső bokszlegenda, aki három súlycsoportban remekelt
Hámori Luca óriásit harcolt, drámai csatát vívott az Eb-döntőben

 

 

Szóljon hozzá!