Josh Frederiksen a Brisbane közelében található Skydive Ramblers Toogoolawah ejtőernyős központban vett részt egy szokásos ugráson, amikor váratlanul légörvénybe került.
Josh Frederiksen tragikus halála
A 36 éves ökölvívó ejtőernyője a terveknek megfelelően kinyílt, ám a szélsőséges időjárási körülmények miatt Frederiksen rendkívül keményen ért földet. A korábbi ausztrál bokszbajnok tapasztalt ejtőernyősnek számított, ugyanis már több mint száz ugráson volt túl.
A baleset következtében Frederiksen súlyos mellkasi, medence- és hasi sérüléseket szenvedett. A bokszolót mentőhelikopterrel szállították a Royal Brisbane and Women's Hospital kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni: az éjszaka folyamán elhunyt.
Az Ausztrál Ejtőernyős Szövetség (Australian Parachute Federation) közleményben erősítette meg az ökölvívó halálhírét, barátai megrendülten búcsúztak tőle.
A világ egy különleges embert veszített el a tegnap esti tragikus ejtőernyős-balesetben. Őszintén mondhatom, soha nem hallottam senkitől egyetlen rossz szót sem Josh Frederiksenről.
Minden helyzetben a saját értékei és erkölcsi elvei szerint élt, én pedig testvéremként tekintettem rá. Teljesen összetörtem, és tudom, hogy a halála rengeteg más embert is mélyen érint. Őszinte részvétem a családjának és mindenkinek, aki szerette őt” – búcsúzott megható sorokkal a sportoló közeli barátja, Nick Midgley.
Josh Frederiksen félnehézsúlyban versenyzett, profi ökölvívóként húsz mérkőzésen lépett ringbe. Pályafutása során 13 győzelmet aratott, öt alkalommal szenvedett vereséget, két összecsapása pedig döntetlennel zárult.
- Kapcsolódó cikkek