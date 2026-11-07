Josh Frederiksen a Brisbane közelében található Skydive Ramblers Toogoolawah ejtőernyős központban vett részt egy szokásos ugráson, amikor váratlanul légörvénybe került.

Josh Frederiksen mindössze 36 évet élt

Fotó: facebook.com/josh.frederiksen.92

Josh Frederiksen tragikus halála

A 36 éves ökölvívó ejtőernyője a terveknek megfelelően kinyílt, ám a szélsőséges időjárási körülmények miatt Frederiksen rendkívül keményen ért földet. A korábbi ausztrál bokszbajnok tapasztalt ejtőernyősnek számított, ugyanis már több mint száz ugráson volt túl.

A baleset következtében Frederiksen súlyos mellkasi, medence- és hasi sérüléseket szenvedett. A bokszolót mentőhelikopterrel szállították a Royal Brisbane and Women's Hospital kórházba, de az életét már nem tudták megmenteni: az éjszaka folyamán elhunyt.

Former Australian boxing champion Josh Frederiksen has died aged just 36 following a skydiving accident in Queensland. The experienced skydiver had completed more than 100 jumps, but suffered fatal injuries despite his parachute reportedly opening correctly. Tributes have poured in for the former light heavyweight champion, who was also a boxing mentor. 🥊🕊️🇦🇺 — World Boxing News (@WorldBoxingNews) November 6, 2026

Az Ausztrál Ejtőernyős Szövetség (Australian Parachute Federation) közleményben erősítette meg az ökölvívó halálhírét, barátai megrendülten búcsúztak tőle.

A világ egy különleges embert veszített el a tegnap esti tragikus ejtőernyős-balesetben. Őszintén mondhatom, soha nem hallottam senkitől egyetlen rossz szót sem Josh Frederiksenről.

Minden helyzetben a saját értékei és erkölcsi elvei szerint élt, én pedig testvéremként tekintettem rá. Teljesen összetörtem, és tudom, hogy a halála rengeteg más embert is mélyen érint. Őszinte részvétem a családjának és mindenkinek, aki szerette őt” – búcsúzott megható sorokkal a sportoló közeli barátja, Nick Midgley.

Josh Frederiksen félnehézsúlyban versenyzett, profi ökölvívóként húsz mérkőzésen lépett ringbe. Pályafutása során 13 győzelmet aratott, öt alkalommal szenvedett vereséget, két összecsapása pedig döntetlennel zárult.