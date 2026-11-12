Lindsey Vonn a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián, a lesiklás döntője során súlyosan megsérült. Az amerikai klasszis bal lábában komplex szárkapocscsonttörést szenvedett, elszakadtak a szalagjai, és a jobb bokája is eltört. A trevisói kórházban több műtétet is végrehajtottak rajta, és az amputáció veszélye is fennállt. Szerencsére azóta felépült a sérüléséből, viszont már kilenc alkalommal is meg kellett műteni.

Lindsey Vonn lábát kis híján amputálni kellett

Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Lindsey Vonn sokkolta a rajongóit

A 42 éves sportoló az Instagram-történetében közzétett videójában elárulta, hogy újabb műtét vár rá, amelyen azóta átesett. A kilencedik beavatkozás részleteiről is beszélt: az orvosoknak el kellett távolítaniuk a térdébe behelyezett összes fémlemezt és csavart, hogy ezt követően új elülső keresztszalagot (ACL) ültethessenek be. Az amerikai síelő az Instagram-történetében megmutatta, milyen fémeket távolítottak el a lábából. A felvételen egy zacskóban láthatók az eltávolított fémlemezek és csavarok, valamint a bekötözött jobb lába.

„Az összes ilyen sz.rt kiszedték a lábamból”

– írta a videó mellé.

Lindsey Vonn shares shock photo as Olympic icon updates fans after ninth surgery https://t.co/gbjWHdwCfz — The US Sun (@TheSunUS) November 12, 2026

A 42 éves legenda egyébként nem tett le arról, hogy visszatérjen szeretett sportágához, ugyanis eltökélt célja, hogy újra a sípályán versenyezhessen.

Lindsey Vonn egyszeres olimpiai bajnok, háromszoros ötkarikás érmes, és minden idők egyik legsikeresebb alpesi sízője. Az amerikai klasszis a 2010-es vancouveri téli olimpián nyerte meg pályafutása egyetlen olimpiai aranyérmét, lesiklásban. Pályafutása során négy összetett világkupát, nyolc világbajnoki érmet és 84 világkupa-futamgyőzelmet szerzett. Eredményei alapján a női alpesi sízés történetének meghatározó alakja.