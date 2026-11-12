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Az olimpiai bajnok sílegenda újabb hírekkel jelentkezett a februári, súlyos balesete óta tartó rehabilitációjáról. Lindsey Vonn immár kilencedik alkalommal feküdt kés alá, és egy meglehetősen sokkoló felvételt is megosztott a rajongóival.

Lindsey Vonn a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián, a lesiklás döntője során súlyosan megsérült. Az amerikai klasszis bal lábában komplex szárkapocscsonttörést szenvedett, elszakadtak a szalagjai, és a jobb bokája is eltört. A trevisói kórházban több műtétet is végrehajtottak rajta, és az amputáció veszélye is fennállt. Szerencsére azóta felépült a sérüléséből, viszont már kilenc alkalommal is meg kellett műteni.

Lindsey Vonn lábát kis híján amputálni kellett
Lindsey Vonn lábát kis híján amputálni kellett
Fotó: STEFANO RELLANDINI / AFP

Lindsey Vonn sokkolta a rajongóit

A 42 éves sportoló az Instagram-történetében közzétett videójában elárulta, hogy újabb műtét vár rá, amelyen azóta átesett. A kilencedik beavatkozás részleteiről is beszélt: az orvosoknak el kellett távolítaniuk a térdébe behelyezett összes fémlemezt és csavart, hogy ezt követően új elülső keresztszalagot (ACL) ültethessenek be. Az amerikai síelő az Instagram-történetében megmutatta, milyen fémeket távolítottak el a lábából. A felvételen egy zacskóban láthatók az eltávolított fémlemezek és csavarok, valamint a bekötözött jobb lába. 

„Az összes ilyen sz.rt kiszedték a lábamból” 

– írta a videó mellé.

A 42 éves legenda egyébként nem tett le arról, hogy visszatérjen szeretett sportágához, ugyanis eltökélt célja, hogy újra a sípályán versenyezhessen. 

Lindsey Vonn egyszeres olimpiai bajnok, háromszoros ötkarikás érmes, és minden idők egyik legsikeresebb alpesi sízője. Az amerikai klasszis a 2010-es vancouveri téli olimpián nyerte meg pályafutása egyetlen olimpiai aranyérmét, lesiklásban. Pályafutása során négy összetett világkupát, nyolc világbajnoki érmet és 84 világkupa-futamgyőzelmet szerzett. Eredményei alapján a női alpesi sízés történetének meghatározó alakja.

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