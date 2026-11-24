A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf nem vesz részt a jövő héten rajtoló pekingi rövidpályás úszó-világbajnokságon, így Kós Hubert lesz az egyetlen magyar induló a kínai viadalon.

Milák Kristóf szenzációs Európa-bajnokságon van túl

Fotó: Benjamin Vodant / Hans Lucas via AFP

Milák Kristóf a nagymedencés felkészülést választotta

Milák távolmaradása nem számít váratlan fordulatnak, hiszen korábban még soha nem szerepelt rövidpályás világbajnokságon. Sós Csaba szövetségi kapitány ugyanakkor korábban felajánlotta neki a lehetőséget, ám az úszó végül másképp döntött. A Magyar Úszó Szövetség tájékoztatása szerint

Milák eredetileg számolt a pekingi részvétellel, de végül a nagymedencés felkészülést választotta.

Ennek oka, hogy a budapesti világbajnokságon, hazai közönség előtt szeretne kiemelkedő eredményeket elérni.

A World Aquatics által közzétett nevezési lista alapján a magyar csapatot egyedül Kós Hubert képviseli Pekingben. Az olimpiai bajnok, kétszeres világbajnok és háromszoros Európa-bajnok úszó a 2024-es budapesti rövidpályás vb-n remekelt: 200 méter háton arany-, 100 méter háton ezüstérmet szerzett – írja az M4 Sport.

A 23 éves klasszis Kínában öt számban áll rajthoz: az 50, a 100 és a 200 méteres hátúszás mellett 200 méter vegyesen, valamint 100 méter pillangón is megméreti magát.