Egyre közeledik a decemberi rövidpályás úszó-világbajnokság, ám továbbra sem lehet tudni, hogy a magyar úszósport egyik legnagyobb sztárja ott lesz-e a pekingi versenyen. Milák Kristóf indulásával kapcsolatban korábban még biztató hírek érkeztek, most azonban úgy tűnik, egyelőre nem született végleges döntés. Mindeközben a magyar válogatott tagjainak többsége egészen más versenyre készül.

Továbbra is kérdéses Milák Kristóf világbajnoki szereplése

Fotó: Baptiste Autissier / PsnewZ via ZUMA Press

Továbbra is kérdéses Milák Kristóf világbajnoki szereplése

December 1. és 6. között Pekingben rendezik meg a rövidpályás úszó-világbajnokságot, amelyen a magyar válogatott a megszokottnál jóval kisebb létszámmal vehet részt. Mint arról az Origo Sport korábban beszámolt, a válogatott versenyzőinek jelentős része kihagyja a kínai világversenyt, és helyette az Egyesült Államokban megrendezendő US Openen áll rajthoz. A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf előtt ugyanakkor nyitva hagyták a pekingi indulás lehetőségét, a döntést pedig magára az úszóra bízták. Október elején még úgy tűnt, hogy a magyar klasszis vállalhatja a szereplést, ugyanis Sós Csaba szövetségi kapitány biztató hírekről számolt be.

Úgy tudom, hogy Milák Kristóf is szándékozik versenyezni

– mondta akkor a szakember a IX. Sport és Innováció konferencián, amiről az Origo Sport is beszámolt. A világbajnokság rajtja előtt kevesebb mint két héttel azonban továbbra sincs biztos információ az olimpiai bajnok indulásáról.

A Nemzeti Sport november 19-i beszámolója szerint jelen állás szerint Kós Hubert lehet az egyetlen magyar úszó a pekingi világbajnokságon, Milák Kristóf esetleges szerepléséről ugyanis továbbra sem érkezett sem megerősítés, sem cáfolat. A magyar válogatott többi tagja eközben már az austini US Openre készül, amelyet december 2. és 5. között rendeznek meg, vagyis szinte teljesen egybeesik a kínai világbajnoksággal.

Sós Csaba a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy a pekingi részvétel elsősorban szakmai szempontok miatt nem ideális a magyar úszók többségének.

A rövid pályás világbajnokság egy világverseny, oda akkor van értelme elutazni, ha valaki teljesen felkészült rá

– fogalmazott a szövetségi kapitány. A szakember szerint a kínai versenyre jóval korábban el kellene utazniuk az úszóknak, ráadásul a hazatérés és az időeltolódáshoz való visszaállás is értékes napokat venne el a felkészülésből.

Milák Kristóf helyzete azonban továbbra is különleges. A kétszeres olimpiai bajnoknak lehetősége van arra, hogy Kós Hubert mellett képviselje Magyarországot a pekingi világbajnokságon, ám egyelőre nem tudni, él-e ezzel.