Harmincegy éves korában meghalt Lee Reeves ír ökölvívó, aki augusztusban súlyos sérüléseket szenvedett egy mérkőzésen – számolt be róla a Reuters.

Lee Reeves ír ökölvívó 31 éves korában, három hónappal utolsó mérkőzése után hunyt el

Fotó: Dilaksi Rajan / Pexels

Reeves augusztusban Dublinban lépett ringbe Gary Cully ellen egy kisváltósúlyú mérkőzésen, amelyen kiütéses vereséget szenvedett. A limericki helyi sajtó beszámolói szerint a találkozót követően megműtötték, majd mesterséges kómába helyezték, amelyből már nem tért magához.

A beszámolók szerint a hétvégén fertőzés lépett fel nála, amelynek következtében hétfőn életét vesztette.

A Queensberry promóciós vállalat kedden közleményben búcsúzott a 31 éves sportolótól.

A Queensberry valamennyi munkatársát mélyen megrendítette Lee Reeves halálhíre

– fogalmaztak a közleményben.

Hozzátették, hogy Reeves rendkívül tehetséges ökölvívó volt, aki példaképként szolgált közössége számára.

Korábbi ellenfele is elbúcsúzott az elhunyt ökölvívótól

Korábbi ellenfele, Gary Cully szintén megemlékezett róla a közösségi médiában. Reevest különleges egyéniségnek és igazi úriembernek nevezte.

Mindig csak szeretet volt közöttünk, bajnok. El sem hiszem, hogy ezt kell leírnom. Nyugodj békében, testvérem!

– írta Cully.

Lee Reeves profi pályafutása során összesen 18 mérkőzésen lépett ringbe, amelyek közül 16-ot megnyert. Győzelmei közül 11-et kiütéssel szerzett.