Harmincegy éves korában meghalt Lee Reeves ír ökölvívó, aki augusztusban súlyos sérüléseket szenvedett egy mérkőzésen – számolt be róla a Reuters.
Reeves augusztusban Dublinban lépett ringbe Gary Cully ellen egy kisváltósúlyú mérkőzésen, amelyen kiütéses vereséget szenvedett. A limericki helyi sajtó beszámolói szerint a találkozót követően megműtötték, majd mesterséges kómába helyezték, amelyből már nem tért magához.
A beszámolók szerint a hétvégén fertőzés lépett fel nála, amelynek következtében hétfőn életét vesztette.
A Queensberry promóciós vállalat kedden közleményben búcsúzott a 31 éves sportolótól.
A Queensberry valamennyi munkatársát mélyen megrendítette Lee Reeves halálhíre
– fogalmaztak a közleményben.
Hozzátették, hogy Reeves rendkívül tehetséges ökölvívó volt, aki példaképként szolgált közössége számára.
Korábbi ellenfele is elbúcsúzott az elhunyt ökölvívótól
Korábbi ellenfele, Gary Cully szintén megemlékezett róla a közösségi médiában. Reevest különleges egyéniségnek és igazi úriembernek nevezte.
Mindig csak szeretet volt közöttünk, bajnok. El sem hiszem, hogy ezt kell leírnom. Nyugodj békében, testvérem!
– írta Cully.
Lee Reeves profi pályafutása során összesen 18 mérkőzésen lépett ringbe, amelyek közül 16-ot megnyert. Győzelmei közül 11-et kiütéssel szerzett.